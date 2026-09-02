'Hod za život' u Šibeniku pod geslom 'Prvi korak je zakon'

Član medijskog tima Hoda za život u Šibeniku Antonio Smoljić naglasio je da je geslo ovogodišnjeg Hoda "Prvi korak je zakon".

"Društvo koje doista skrbi o svakom čovjeku nudi rješenja koja štite život, a ne ona koja ga prekidaju. Svaka majka zaslužuje razumijevanje i konkretnu podršku. Svako se dijete zaslužuje roditi i dobiti priliku za život - istu onu koju smo i sami dobili ", rekla je.

"Vrijeme je za društvo koje ne ostavlja ženu samu pred teškom odlukom, nego joj nudi stvarnu sigurnost, podršku i nadu", kazala je članica medijskog tima Hoda za život Zrinka Grubišić na tiskovnoj konferenciji na šibenskoj Poljani.

"Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Znanost potvrđuje da ljudski život započinje začećem te da pobačaj zaustavlja otkucaje ljudskog srca. Usmrćivanje nerođenog djeteta je najgori oblik nasilja koji možemo vidjeti, jer se događa na zakonit način. Ovime svraćamo pozornost na važnost apsolutne zakonske zaštite svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti", kazao je.

Žele, ističe, zakon koji štiti svoje građane, osobito one najnezaštićenije - nerođeno dijete. "To je mjera ljudskosti, civiliziranosti i napretka jednoga društva. Izlaskom na ulice našeg grada javno svjedočimo da želimo Šibenik, želimo Hrvatsku u kojoj su zaštićeni životi svih ljudi, gdje je za svoj život siguran svaki čovjek", izjavio je Smoljić.

Rujanski Hod za život u Gospiću odgođen

Na tiskovnoj konferenciji istaknuto je da je Hod za život u Gospiću, planiran za početak rujna, odgođen za iduću godinu.

"Želimo da u ovom važnom trenutku pozornost javnosti ostane usmjeren na Gospić, na njegove stanovnike i na pitanje čije će rješenje imati važan utjecaj na budućnost toga kraja. Stalo nam je do budućnosti Like, ali i cijele naše Hrvatske jer odgovornost prema budućnosti znači brinuti i o čovjeku i o prostoru u kojem živi u svakom dijelu naše domovine. Briga za čovjeka i briga za okoliš nisu suprotstavljene vrijednosti – one su ista odgovornost prema budućim generacijama", poručuju organizatori.

„Ove godine, ovim Hodom za život jasno i snažno poručujemo da nijedna žena nije sama, podrška postoji. Želimo da nas čujete i da se ne bojite. Pobačaj usmrćuje dijete i ranjava majku. Pobačaj nikad nije i ne može biti rješenje, to je nasilno prekidanje života", izjavila je Maja Šubić, koordinatorica Hoda za život u Šibeniku.