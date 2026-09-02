Ličani pojačavaju pritisak pred prosvjed u Zagrebu: 'Ovo je puno dublji problem'

"Vršimo pritisak na Vladu s ciljem brze sanacije Like. Međutim, problem Ličko-senjske županije i otpada nije samo uklanjanje otpada, to je jedan strukturni, duži i puno dublji problem koji smo i danas pokušali objasniti premijeru", naveo je.

Franić je nakon sastanka na kojem su sudjelovali premijer, ministri te predstavnici nadležnih institucija, lokalne vlasti i građanskih inicijativa, rekao kako su danas prvi put dobili neke informacije koje do sada nisu bile javno komunic irane.

Smatra da je to u prvom redu problem sigurnosnih propusta službi i državnih institucija, pri čemu prioritetno misli na policiju. Ocijenio je i kako je zakazao sigurnosni sustav.

"Sanacija otpada je proces koji će trajati dugo, najvjerojatnije 10 godina, ali nakon toga će se dogoditi drugi problem - što s građanima Ličko-senjske županije koji će, nakon što Vlada sanira cijeli taj postupak, ostati na neki način ugroženi jer će opća percepcija o tome da je Lika zagađena i ugrožena ostati na gospodarstvu županije", upozorio je Franić.

Naveo je kako je premijer obećao da je to problem o kojem se treba razgovarati na drugi način, u puno širem kontekstu.

"Kako će to ispasti, mi točan odgovor nismo dobili", naveo je.

Također, rekao je kako je Inicijativa zatražila uključivanje svog predstavnika u neko od tijela koja će biti formirana radi praćenja uklanjanja otpada, kako monitoring ne bi bio isključivo u institucionalnom okviru ministarstava te kako ne bi dolazilo do "šuma u komunikaciji".

"To je ono što smo tražili, tu smo dobili obećanje, a hoće li će to biti ispunjeno ili ne, pokazat će vrijeme", poručio je Franić.

Franić je također najavio kako će i njihova inicijativa doći na prosvjed ''Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku'' koju će Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" održati u subotu u Zagrebu.

Došen: Neprihvatljiva konstatacija da mi nismo za rješavanje problema

GI "Gospić je naš dom" nije se odazvala sastanku, no jedna od njezinih predstavnica Daria Došen u izjavi za medije poručila je kako ih premijer optužuje da nisu za rješavanje problema mirnim putem te da biraju prosvjed.

"Neprihvatljiva izjava nakon 18 mjeseci mukotrpnog rada, danonoćnog, obraćanja svim institucijama, pokušaja da sjednemo za isti stol. I sjedili smo, ali nažalost rezultata konkretnih nije bilo i to nas je upravo natjeralo da izađemo na ulicu, da izvršimo još veći javni pritisak", navela je, dodavši kako im je podršku dala cijela država.

Osvrnula se i na premijerovu izjavu kako u Liku dolaze često, da su zadnji put bili prije pet mjeseci na sastanku s predstavnicima lokalne vlasti te da tada nitko nije spomenuo problem otpada.

Došen je pak izjavila kako su se premijeru obratili više puta, bez odgovora iz Ureda predsjednika Vlade, te ga pozvali na sastanak kada je bio u Gospiću na proljeće, dodavši kako su ih i gradonačelnik i župan uvjeravali da se s premijerom konstantno komunicira na tu temu i da je sa svime upoznat.

"Ne možemo prihvatiti to da mi nismo za rješenje problema, to je konstatacija koja je nama neprihvatljiva i mi poduzimamo sve da se problem riješi, a isto tako pozivam i sve ljude, bez obzira na sve ovo što se danas odvilo, da budu još više motiviraniji i da dođu svi u Zagreb u subotu", poručila je.