Prijete nam tri opasnosti: U neke regije stižu obilni pljuskovi i olujni vjetar

Na istoku Hrvatske noć će obilježiti prolazno naoblačenje, pljuskovi i jak sjeverni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi. Tijekom prijepodneva postupno će se razvedriti pa će ostatak dana biti uglavnom suh i sunčan. Jutarnja temperatura kretat će se oko 18 °C, a najviša dnevna između 28 i 30 °C, javlja HRT.

Oblačnije će u prvom dijelu dana biti i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će jutarnje i dnevne temperature mjestimice biti malo niže. U noći će prolazno puhati jak sjeverni vjetar, ponegdje može pasti malo kiše, a na sjeveru su mogući izraženiji pljuskovi. Poslijepodne će prevladavati sunčano vrijeme uz uglavnom slab vjetar.

Zapad Hrvatske očekuje pretežno sunčan dan, premda poslijepodne nije isključen lokalni pljusak. Povremeno će puhati umjeren sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu bura. Pod Velebitom će biti jaka, mjestimice i s olujnim udarima, pa će more lokalno biti valovito. U drugom dijelu dana bura će slabjeti. U Gorskoj Hrvatskoj jutarnja temperatura iznosit će oko 15 °C, a na obali i otocima između 20 i 24 °C. Danju će se mjeriti od 29 do 33 °C, uz nešto niže vrijednosti samo ponegdje u gorju.