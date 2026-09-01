Prijete nam tri opasnosti: U neke regije stižu obilni pljuskovi i olujni vjetar

Utorak je svanuo uz upozorenja zbog vrućine, olujnog vjetra i grmljavine. Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme, uz tek lokalnu mogućnost pljuska i jaku buru, dok će u unutrašnjosti kiša i grmljavina biti češće, osobito u prvom dijelu dana
Na istoku Hrvatske noć će obilježiti prolazno naoblačenje, pljuskovi i jak sjeverni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi. Tijekom prijepodneva postupno će se razvedriti pa će ostatak dana biti uglavnom suh i sunčan. Jutarnja temperatura kretat će se oko 18 °C, a najviša dnevna između 28 i 30 °C, javlja HRT.
Oblačnije će u prvom dijelu dana biti i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će jutarnje i dnevne temperature mjestimice biti malo niže. U noći će prolazno puhati jak sjeverni vjetar, ponegdje može pasti malo kiše, a na sjeveru su mogući izraženiji pljuskovi. Poslijepodne će prevladavati sunčano vrijeme uz uglavnom slab vjetar.
Zapad Hrvatske očekuje pretežno sunčan dan, premda poslijepodne nije isključen lokalni pljusak. Povremeno će puhati umjeren sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu bura. Pod Velebitom će biti jaka, mjestimice i s olujnim udarima, pa će more lokalno biti valovito. U drugom dijelu dana bura će slabjeti. U Gorskoj Hrvatskoj jutarnja temperatura iznosit će oko 15 °C, a na obali i otocima između 20 i 24 °C. Danju će se mjeriti od 29 do 33 °C, uz nešto niže vrijednosti samo ponegdje u gorju.
Upozorenje u Dalmaciji zbog vrućine
U Dalmaciji će se nastaviti pretežno sunčano i vruće vrijeme. Za obalu i otoke na snazi su upozorenja zbog toplih i vrlo toplih noći te vrućih dana. U većem dijelu unutrašnjosti noć će ipak biti svježija, s temperaturom nižom od 20 °C. U noći i ujutro puhat će uglavnom umjerena bura, a tijekom dana uz obalu ponegdje jugozapadnjak.
Na krajnjem jugu povremeno će puhati umjeren jugozapadni vjetar, a prema otvorenom moru i sjeverozapadni. Toplinski val koji može utjecati na zdravlje nastavit će se jer se temperatura tijekom noći u većini krajeva neće spuštati ispod 25 °C, dok će dnevne vrijednosti dosezati između 31 i 34 °C. Prevladavat će sunčano, ali poslijepodne je moguć poneki pljusak.
U srijedu još nestabilno, zatim sunčanije
Na jugu Hrvatske toplinski val potrajat će i sljedećih dana, uz mnogo sunčanih sati. Srijeda će ipak biti prolazno nestabilnija, uz mogućnost lokalnih pljuskova, ponajprije na sjevernom Jadranu. Povremeno će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a u noći i ujutro uz obalu ponegdje bura.
U unutrašnjosti će mjestimice puhati umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni vjetar. Najviše nestabilnosti očekuje se u srijedu, kada su lokalno mogući poslijepodnevni pljuskovi i grmljavina. Četvrtak i petak trebali bi biti većinom suhi i sunčani, s vrlo toplim i vrućim danima, ali svježijim noćima i jutrima, prognozirala je za HRT Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.