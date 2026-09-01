Crveni križ ima novi projekt: Pozvali sve osobe starije od 65 godina

Spomenuti projekt vrijedan je gotovo 300.000 eura, a njime se želi unaprijediti kvalitetu života, socijalnu uključenost i samostalnost osoba starijih od 65 godina i odraslih osoba s invaliditetom.

Korisnicima će, među ostalim, biti dostupna usluga prijevoza za svakodnevne aktivnosti, uključujući odlazak liječniku i u zdravstvene ustanove, ljekarne i javne institucije, kao i prijevoz na društvene i druge aktivnosti u zajednici.

Predviđena je i podrška pri ostvarivanju prava, koja uključuje informiranje o pravima iz sustava socijalne skrbi, zdravstva i drugih sustava, pomoć pri ispunjavanju obrazaca i administrativnim postupcima te upućivanje na nadležne institucije i pružatelje usluga.

U okviru projekta organizirat će se i aktivnosti za kvalitetno i aktivno provođenje vremena, među kojima su medicinsko-rekreativne i hortikulturne aktivnosti, edukativno-informativne radionice te kreativne i okupacijsko-radne aktivnosti. Dio programa bit će usmjeren i na očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja.