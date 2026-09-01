AKTIVNI I UKLJUČENI

Crveni križ ima novi projekt: Pozvali sve osobe starije od 65 godina

I.K./Hina

01.09.2026 u 08:14

Crveni križ - Ilustracija
Crveni križ - Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
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Hrvatski Crveni križ (HCK) pozvao je osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom s područja svojih društava Bjelovar, Donja Stubica, Pregrada, Zabok i Zlatar da iskažu interes za sudjelovanje u projektu „Aktivni i uključeni: mreža podrške HCK“ i uključe se u projektne aktivnosti.

Spomenuti projekt vrijedan je gotovo 300.000 eura, a njime se želi unaprijediti kvalitetu života, socijalnu uključenost i samostalnost osoba starijih od 65 godina i odraslih osoba s invaliditetom.

Korisnicima će, među ostalim, biti dostupna usluga prijevoza za svakodnevne aktivnosti, uključujući odlazak liječniku i u zdravstvene ustanove, ljekarne i javne institucije, kao i prijevoz na društvene i druge aktivnosti u zajednici.

Predviđena je i podrška pri ostvarivanju prava, koja uključuje informiranje o pravima iz sustava socijalne skrbi, zdravstva i drugih sustava, pomoć pri ispunjavanju obrazaca i administrativnim postupcima te upućivanje na nadležne institucije i pružatelje usluga.

U okviru projekta organizirat će se i aktivnosti za kvalitetno i aktivno provođenje vremena, među kojima su medicinsko-rekreativne i hortikulturne aktivnosti, edukativno-informativne radionice te kreativne i okupacijsko-radne aktivnosti. Dio programa bit će usmjeren i na očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja.

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Pozvane i osobe s invaliditetom

Na javni poziv mogu se prijaviti osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj.

Za prijavu je potrebno priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a odrasle osobe s invaliditetom, prema potrebi, i dokument kojim dokazuju svoj status.

Projekt "Aktivni i uključeni: mreža podrške Hrvatskog crvenog križa" sufinancira se sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u okviru poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici“, u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.–2027.

Provedba projekta započela je u travnju ove godine, predviđeno je da traje do konca srpnja 2028. godine.

Partneri Hrvatskog Crvenog križa u projektu su gradska društva Crvenog križa Bjelovar, Donja Stubica, Pregrada, Zabok i Zlatar.

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