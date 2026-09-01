Crveni križ ima novi projekt: Pozvali sve osobe starije od 65 godina

Hrvatski Crveni križ (HCK) pozvao je osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom s područja svojih društava Bjelovar, Donja Stubica, Pregrada, Zabok i Zlatar da iskažu interes za sudjelovanje u projektu „Aktivni i uključeni: mreža podrške HCK“ i uključe se u projektne aktivnosti.
Spomenuti projekt vrijedan je gotovo 300.000 eura, a njime se želi unaprijediti kvalitetu života, socijalnu uključenost i samostalnost osoba starijih od 65 godina i odraslih osoba s invaliditetom.
Korisnicima će, među ostalim, biti dostupna usluga prijevoza za svakodnevne aktivnosti, uključujući odlazak liječniku i u zdravstvene ustanove, ljekarne i javne institucije, kao i prijevoz na društvene i druge aktivnosti u zajednici.
Predviđena je i podrška pri ostvarivanju prava, koja uključuje informiranje o pravima iz sustava socijalne skrbi, zdravstva i drugih sustava, pomoć pri ispunjavanju obrazaca i administrativnim postupcima te upućivanje na nadležne institucije i pružatelje usluga.
U okviru projekta organizirat će se i aktivnosti za kvalitetno i aktivno provođenje vremena, među kojima su medicinsko-rekreativne i hortikulturne aktivnosti, edukativno-informativne radionice te kreativne i okupacijsko-radne aktivnosti. Dio programa bit će usmjeren i na očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja.
Pozvane i osobe s invaliditetom
Na javni poziv mogu se prijaviti osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj.
Za prijavu je potrebno priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a odrasle osobe s invaliditetom, prema potrebi, i dokument kojim dokazuju svoj status.
Projekt "Aktivni i uključeni: mreža podrške Hrvatskog crvenog križa" sufinancira se sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u okviru poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici“, u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.–2027.
Provedba projekta započela je u travnju ove godine, predviđeno je da traje do konca srpnja 2028. godine.
Partneri Hrvatskog Crvenog križa u projektu su gradska društva Crvenog križa Bjelovar, Donja Stubica, Pregrada, Zabok i Zlatar.