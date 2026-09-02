Čakovečka bolnica: 'U slučaju smrti Luke Palatinuša nije bilo propusta'

Prema zapisniku u koji je Jutarnji list neslužbeno imao uvid, Palatinuš je pravilno pregledan i zbrinut, a njegovu iznenadnu smrt nije bilo moguće predvidjeti ni spriječiti. Obitelj, međutim, osporava dio navoda iz medicinske dokumentacije i traži odgovor na pitanje zašto nije bio pod neposrednim nadzorom.

Riječ je o internom nadzoru bolnice, dok je Ministarstvo zdravstva zasebno pokrenulo zdravstveno-inspekcijski nadzor kojim će se provjeriti je li liječenje provedeno u skladu s pravilima struke.

Prema zapisniku sastavljenom 26. kolovoza, Palatinuš je 19. kolovoza u 22.34 sati stigao na Objedinjeni hitni bolnički prijem zbog probadajuće boli na desnoj strani prsnog koša i trnaca u desnoj ruci. EKG mu je snimljen pet minuta poslije, a krv za laboratorijsku obradu uzeta je u 22.48 sati.

Povjerenstvo navodi da je negirao otežano disanje, mučninu, vrtoglavicu, lupanje srca i druge tegobe te da pri pregledu nije bio blijed ni preznojen.

Dobio je Brufen, sedativ Misar te lijekove za snižavanje krvnog tlaka. Taj se dio medicinske dokumentacije razlikuje od iskaza njegove supruge Jasmine. Ona je u medijima tvrdila da je Luka te večeri teško disao, snažno ga je boljelo u prsima i ruci te da se obilno znojio.

Njegova supruga tvrdi suprotno

U dokumentaciji na kojoj se temelji interni nadzor navodi se i da je nakon početne terapije došlo do 'kompletne regresije tegoba'. U zapisniku se potvrđuje da je supruga naknadno zatražila izmjenu tog navoda, piše Jutarnji list. Bolnički djelatnici Povjerenstvu su rekli da je Palatinuš naveo kako više nema bolova ni trnaca te da je bio suradljiv i komunikativan i nije prijavio novo pogoršanje.

Njegova supruga tvrdi suprotno. Prema njezinim riječima, govorio joj je da mu nije dobro i molio je da ga odveze u drugu bolnicu. Navela je i da se bojala krenuti prema Varaždinu jer je izgledao toliko loše da je strahovala da bi mogao umrijeti u automobilu.

Nakon što su stigli prvi laboratorijski nalazi, Palatinuš je ponovno pozvan iz čekaonice u ambulantu. Povjerenstvo navodi da ni tada razgovorom s liječnikom nisu utvrđeni akutni simptomi. Budući da se vrijednost troponina, pokazatelja oštećenja srčanog mišića, tijekom vremena može mijenjati, dogovoreno je ponovno vađenje krvi dva sata nakon prvog.

Palatinuš se potom vratio u čekaonicu. Prije kontrolnog vađenja krvi iznenada je izgubio svijest i srušio se. EKG je pokazao ventrikularnu fibrilaciju, a u reanimaciji su sudjelovali djelatnici hitnog prijema te dežurni anesteziolog i kardiolog. Reanimacija je trajala 50 minuta, no spontana cirkulacija nije uspostavljena te je proglašena smrt.

Bolnica tvrdi da je osoblje reagiralo odmah. Supruga je, pak, u medijima navela da je prošlo nekoliko minuta tijekom kojih su drugi pacijenti pomagali prenijeti Luku na bolnički krevet. Obdukcijom je utvrđena potpuna trombotska okluzija proksimalnog dijela silazne grane lijeve koronarne arterije, poznate kao LAD. Utvrđeni su i teška ateroskleroza, povećanje lijeve polovice srca, fibroza srčanog mišića i plućni edem.

Prema zaključku Povjerenstva, akutna okluzija LAD-a izazvala je ishemiju velikog dijela srčanog mišića, malignu aritmiju, srčani zastoj i smrt. Povjerenstvo, međutim, smatra da takav razvoj događaja nije bilo moguće predvidjeti jer prvi nalaz troponina i EKG nisu upućivali na akutni infarkt.

Zaključeno je i da Palatinuš nije morao biti priključen na monitor. U trenutku liječničke procjene, navodi Povjerenstvo, nije bio životno ugrožen, nije otežano ni ubrzano disao, saturacija kisikom nije mu bila snižena te nije postojala medicinska indikacija za kontinuirani nadzor neposredno uz osoblje. 'Pacijent je mogao boraviti u čekaonici', zaključilo je Povjerenstvo.

Konačna ocjena

Konačna ocjena internog nadzora jest da su postupci zdravstvenih djelatnika bili u skladu s pravilima i standardima medicinske struke te da je smrt nastupila zbog nagle i nepredvidive okluzije koronarne arterije koju nije bilo moguće spriječiti.

Obitelj se s takvim zaključkom ne slaže. Palatinuševa supruga poručila je da ne žele unaprijed optuživati pojedince, ali traže odgovor na pitanje zašto Luka, nakon više dolazaka na hitnu zbog sličnih simptoma, nije ostao pod neposrednim nadzorom.

U srijedu se o slučaju oglasio i ravnatelj Županijske bolnice Čakovec Nikola Hren. Izrazio je sućut obitelji te poručio da ne bježi od odgovornosti i da je bolnica otvorena svim tijelima koja istražuju slučaj. 'Nemamo što skrivati i ne želimo ništa skrivati', poručio je Hren, dodajući da za funkcioniranje bolnice osobno odgovara.

Stao je u obranu zaposlenika bolnice, navodeći da liječnicima, medicinskim sestrama i tehničarima posljednjih dana stižu uvrede i prijetnje. Takvo je postupanje nazvao javnim linčem i zastrašivanjem te najavio prijave nadležnim tijelima.