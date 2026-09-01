Hrvatska stala uz Njemačku nakon napada: 'Oštro osuđujemo ovaj opasni čin'

Početkom kolovoza u zračnoj luci u gradu na istoku Njemačke otkrivena je bespilotna letjelica s eksplozivom kod ukrajinskog teretnog zrakoplova Antonov. Vlasti su kasnije otkrile još dva sumnjiva drona.

'Oštro osuđujemo ovaj opasni čin . Ovakve hibridne aktivnosti predstavljaju rastuću prijetnju europskoj sigurnosti i zahtijevaju odlučan i koordiniran odgovor od strane EU-a i NATO-a', stoji u objavi na platformi X.

'Hrvatska izražava punu solidarnost s Njemačkom nakon što je hibridni napad na zračnu luku Leipzig/Halle pripisan Rusiji', priopćio je Zrinjevac.

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt u utorak je objavio da obavještajni podaci ukazuju na to da su osobe uključene u pokušaj napada djelovale u ime ruskih državnih agencija.

'Policijske istrage, obrasci prekršaja i obavještajni podaci, sveukupno, utvrđuju rusku odgovornost za pokušaj napada na aerodromu u Leipzigu', rekao je, prenio je Reuters.

Obraćajući se uz Dobrindta, ministar vanjskih poslova Johann Wadephul izjavio je da Njemačka ne smatra Leipzig izoliranim incidentom. 'To se uklapa u širi obrazac ruskih hibridnih operacija u Europi.'

Wadephul je rekao da će Njemačka odgovoriti nizom mjera, a među njima su zatvaranje ruskog generalnog konzulata u Bonnu i raskid ugovora s kulturnim centrom Ruski dom u Berlinu.

Njemačka će također unutar Europske unije vršiti pritisak za dodatne sankcije i ograničenja putovanja za ruske državljane, istovremeno povećavajući pritisak na rusku 'flotu u sjeni', rekao je ministar.

Reagirajući na objavu Njemačke, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da će Moskva odgovoriti na, kako je rekla, 'antirusko djelovanje Berlina', objavila je novinska agencija Interfax.