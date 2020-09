'Čak i države poput Kine i Novog Zelanda koje su se potpuno zatvorile nemaju šansi, jer virus očito dolazi i na stvarima, a ne samo u ljudima'

Zanstvenik, Gordan Lauc, komentirao je vijest da je koronavirus pronađen na hrani. Zdravstvene vlasti u kineskom gradu Qingdaou našli su koronavirus na nekim pakiranjima morske hrane. Zarazila su se dva radnika

Srećom, čini se da pri takvom kontaktu s malom količinom virusa zaraženi ne oboljevaju, već uspijevaju pobijediti infekciju svojim imunim sustavom.

No to je samo još jedna potvda da je suživot s virusom jedina opcija i da na SARS-CoV-2 treba gledati kao na samo još jedan od virusa s kojima moramo živjeti. Naravno ne smijemo mu dozvoliti da se previše brzo širi, jer smo u ožujku vidjeli kako to može izgledati kada se previše proširi. No tu je naravno ključan kriterij broj teško bolesnih ljudi, a ne broj ljudi kod kojih smo iznimno osjetljivim PCR testovima našli tragove virusa u nosu", napisao je Lauc na Facebooku.