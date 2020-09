Lauc: Ovo je najgori virus s kojim sam se sreo u životu, ali nije me ubio

Znanstvenik i član Znanstvenog savjeta Vlade prof. dr. Gordan Lauc gostovao je na televiziji N1 gdje je komentirao trenutnu epidemiološku situaciju te što nas čeka ovu jesen kada ćemo se paralelno boriti i s gripom i koronavirusom.

"Moramo paziti da ne dođe do daljnjeg širenja epidemije. Čini se da se sada to na neki način stabiliziralo, broj slučajeva ako ne pada barem stoji, i to znači da neće doći do naglog širenja broja pacijenata. Ne možemo spriječiti da se ponetko ne zarazi jer virus je svuda oko nas. Važno je da ta brzina širenja ne bude prevelika. U Londonu je mjesec dana zaraženo gotovo 20 posto populacije. Ovaj virus ima potencijal da se strašno brzo proširi u kratko vrijeme i zato je važno da se ozbiljnije počnemo ponašati. Ma da, mislim da se ljudi u HR ozbiljno ponašaju i da nećemo imati velikih problema u sljedećih mjesec ili dva", istaknuo je Lauc.

U ponedjeljak je počela nova školska godina pa je Lauc komentirao povećava li to rizik od širenja virusa.

"U ovom trenutku ne postoji nešto što bismo mogli proglasiti znanstvenom istinom o tome da li djeca šire epidemiju ili ne. Znamo da djeca rijetko obolijevaju pa za djecu odlazak u školu nije rizičan. Mogu li oni taj virus prenijeti drugima, to još uvijek zapravo ne znamo. Određena doza opreza je potrebna uvijek", rekao je.

Lauc smatra da su mjere koje se provode u školama (nošenje maske, razmak, dio nastave online) dobre i da će spriječiti širenje virusa.

"Kod svih bolesti neki ljudi imaju teži, a neki lakši oblik bolesti, neki se razbole a neki ne. U području Covida istraživanja traju tek nekoliko mjeseci, a za sada je najjači i najpouzdaniji prediktor dob. Mladi ljudi imaju iznimno mali rizik. Nažalost, jedini kriterij koji danas imamo je dob, a za neke druge objektivne parametre morat ćemo sačekati daljnja istraživanja.

Ove jeseni očekuje nas borba s dvije epidemije paralelno, epidemija koronavirusa i gripe. Lauc smatra kako se što veći broj ljudi treba cijepiti kako ne bi došlo do preopterećenosti u zdravstvenom sustavu.

"Iznimno je važno da se što veći broj ljudi cijepi protiv gripe ove godine. Gripa nije bezazlena bolest. Španjolska gripa ubila je ogroman broj ljudi, neki procjenjuju čak 5 do 10 posto tadašnje populacije. Teške gripe će se pojavljivati, a mi ne znamo koliko će biti teška epidemija ove gripe. Ne bi bilo dobro da bolnice koje su preopterećene Covidom u isto vrijeme imaju broj pacijenata s gripom. Ako se netko u isto vrijeme zarazi i gripom i Covidom, situacija će biti puno teža", pojasnio je Lauc i dodao je da su cjepiva ispravna pa nema straha od cijepljenja.

"Osobno ću se cijepiti, kao i supruga i djeca i mislim da je to civilizacijski doseg koji treba iskoristiti", dodao je.

Lauc je istaknuo kako još nemaju pravi odgovor na pitanje hoće li se s povratkom zime vratiti teži oblik Covida-19.

"S dolaskom ljeta bolest je postala blaža, ljudi su se tijekom ljeta lakše izborili s virusom nego tijekom zime. Hoće li se priča ponovno obrnuti na zimu, ne možemo znati, ali treba biti oprezan. Postoji određeni rizik da će se s povratkom zime povećati broj teško bolesnih ljudi i u tom slučaju će možda trebati pristupiti nekim oštrijim mjerama za suzbijanje epidemije, ali to opet neće biti kao u ožujku. Ovo nije apokaliptički virus, on ne može uništiti civilizaciju. Moramo zaštititi starije. Potpuni lockdowni čine štetu koja je možda veća od broja ljudi koji bi mogli spasiti", poručio je Lauc.

Komentirao je i anti-korona prosvjed koji je održan u subotu je u Zagrebu pod nazivom "Festival slobode".

"Uvijek je bilo i uvijek će biti teoretičara zavjere, ljudi koji ni u što ne vjeruju i koji su protiv nečega. Na to ne treba obraćati previše pažnje. Zbog društvenih mreža i medija takve stvari su sada vidljivije. Trg je bio poluprazan, tamo je bilo oko tisuću ili dvije ljudi. Ne treba tome pridavati veliku pažnju", kazao je.

Neke studije govore u dugoročnim oštećenjima pluća kod teških slučajeva Covida, no Lauc ističe da je teško reći nešto u dugotrajnim posljedicama s obzirom na to da se virus proučava tek šest mjeseci.

"U ovom trenutku ne bi trebalo dizati paniku, ne znamo kakve su dugoročne posljedice, ali znamo da ovo jest jedan ozbiljan virus, ljudi mogu biti teško bolesni, ljudi se mogu oporavljati tjednima", rekao je.