Uznemirujuće: Migrant iz Somalije pokušao zaklati čovjeka nasred ulice u Belfastu

Na snimci se vidi muškarac s nožem, obliven krvlju, kako kasno u ponedjeljak navečer drži žrtvu prikovanu za tlo tijekom napada koji je jedan lokalni političar opisao kao „srednjovjekovni“, prenosi NY Post. Uznemireni prolaznici ubrzo su priskočili u pomoć, a jedan od njih napadača je udario palicom za hurling, vidi se na snimci koju je podijelio Turning Point UK.

Snimku smo odlučili ne prenositi jer je uznemirujuća.

Žrtva, muškarac u četrdesetim godinama, zadobila je teške ozljede lica, vrata i leđa, priopćila je policija Sjeverne Irske, koja je napad opisala kao „brutalan“. Policija je objavila da je „muškarac u tridesetim godinama, za kojeg se vjeruje da je podrijetlom iz Somalije, uhićen pod sumnjom za pokušaj ubojstva“.