Uznemirujuće: Migrant iz Somalije pokušao zaklati čovjeka nasred ulice u Belfastu

Muškarac podrijetlom iz Somalije uhićen je nakon što se na društvenim mrežama pojavila uznemirujuća snimka napada u kojem navodno pokušava drugom muškarcu prerezati vrat nasred ulice u Sjevernoj Irskoj
Na snimci se vidi muškarac s nožem, obliven krvlju, kako kasno u ponedjeljak navečer drži žrtvu prikovanu za tlo tijekom napada koji je jedan lokalni političar opisao kao „srednjovjekovni“, prenosi NY Post. Uznemireni prolaznici ubrzo su priskočili u pomoć, a jedan od njih napadača je udario palicom za hurling, vidi se na snimci koju je podijelio Turning Point UK.
Snimku smo odlučili ne prenositi jer je uznemirujuća.
Žrtva, muškarac u četrdesetim godinama, zadobila je teške ozljede lica, vrata i leđa, priopćila je policija Sjeverne Irske, koja je napad opisala kao „brutalan“. Policija je objavila da je „muškarac u tridesetim godinama, za kojeg se vjeruje da je podrijetlom iz Somalije, uhićen pod sumnjom za pokušaj ubojstva“.
Britanski premijer Keir Starmer osudio je napad, nazvavši ga „mučnim“, te poručio da „nema nimalo tolerancije prema ovakvim odvratnim prizorima nasilja na ulicama Ujedinjenog Kraljevstva“.
Čelnik Demokratske unionističke stranke Gavin Robinson napad je opisao kao „barbarski“ i „srednjovjekovni“.