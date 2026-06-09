Vratio se opasan parazit koji napada stoku: Otkriven je i izvan glavnog žarišta

Američko Ministarstvo poljoprivrede (USDA) potvrdilo je još tri slučaja zaraze parazitskom muhom mesožderkom (New World screwworm), uključujući prvi slučaj izvan glavnog žarišta u Teksasu. Stručnjaci upozoravaju da bi širenje ovog parazita moglo ozbiljno ugroziti američku stočarsku industriju
Riječ je o ličinki muhe koja se hrani živim tkivom te polaže jaja u otvorene rane životinja i najčešće napada goveda, ali može zaraziti i divlje životinje, kućne ljubimce te, rijetko, ljude.
Dosad je potvrđeno pet slučajeva zaraze, a bolest je otkrivena kod tri teleta i koze u Teksasu te psa u okrugu Lea u Novom Meksiku. Budući da zaraženi pas nije putovao ni u Teksas ni u Meksiko, vlasti istražuju područje oko imanja na kojem je živio, a oko svih žarišta uspostavljene su karantenske zone u radijusu od 20 kilometara, piše AP.
Znanstvenici strahuju da bi parazit mogao ugroziti ne samo stoku, već i milijune bjelorepih jelena u Teksasu. Očekuju se novi slučajevi, no to ne znači nužno da se zaraza ubrzano širi.
Životinje mogu uginuti u roku od nekoliko tjedana
'Kad se otkrije prvi slučaj, svi postaju oprezniji i intenzivnije traže znakove zaraze. A kad nešto aktivno tražite, veća je vjerojatnost da ćete to i pronaći', rekao je entomolog sa Sveučilišta Floride Edward Burgess.
Parazit se uvlači duboko u rane, hrani se tkivom domaćina i povećava rizik od teških infekcija te bez liječenja životinje mogu uginuti u roku od nekoliko tjedana.
SAD pokušava zaustaviti njegovo širenje još otkako je parazit ponovno otkriven u Meksiku krajem 2024. godine. Ključna mjera je ispuštanje sterilnih mužjaka muha koji prekidaju reprodukcijski ciklus vrste, a USDA istodobno povećava proizvodnju sterilnih muha i planira izgradnju novog pogona u Teksasu, vrijednog 750 milijuna dolara.
Kanada obustavila uvoz stoke iz Teksasa
Kanada je privremeno obustavila uvoz goveda, konja i druge stoke iz Teksasa. Američka ministrica poljoprivrede Brooke Rollins poručila je da je cilj spriječiti povratak parazita 2027. godine dok znanstvenici rade na dodatnom unaprjeđenju programa sterilizacije.
'Ovo je stanje koje se vrlo uspješno liječi ako se odmah reagira', rekao je guverner Teksasa Greg Abbott. Teksaški povjerenik za poljoprivredu Sid Miller smatra pak da federalni odgovor nije dovoljno brz te zagovara korištenje otrovnog mamca, premda USDA i stručnjaci upozoravaju da njegova učinkovitost nije dokazana i da bi mogao predstavljati rizik za druge životinje i okoliš.