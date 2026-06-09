Vratio se opasan parazit koji napada stoku: Otkriven je i izvan glavnog žarišta

Američko Ministarstvo poljoprivrede (USDA) potvrdilo je još tri slučaja zaraze parazitskom muhom mesožderkom (New World screwworm), uključujući prvi slučaj izvan glavnog žarišta u Teksasu. Stručnjaci upozoravaju da bi širenje ovog parazita moglo ozbiljno ugroziti američku stočarsku industriju

Riječ je o ličinki muhe koja se hrani živim tkivom te polaže jaja u otvorene rane životinja i najčešće napada goveda, ali može zaraziti i divlje životinje, kućne ljubimce te, rijetko, ljude.

Dosad je potvrđeno pet slučajeva zaraze, a bolest je otkrivena kod tri teleta i koze u Teksasu te psa u okrugu Lea u Novom Meksiku. Budući da zaraženi pas nije putovao ni u Teksas ni u Meksiko, vlasti istražuju područje oko imanja na kojem je živio, a oko svih žarišta uspostavljene su karantenske zone u radijusu od 20 kilometara, piše AP. Znanstvenici strahuju da bi parazit mogao ugroziti ne samo stoku, već i milijune bjelorepih jelena u Teksasu. Očekuju se novi slučajevi, no to ne znači nužno da se zaraza ubrzano širi.

Životinje mogu uginuti u roku od nekoliko tjedana 'Kad se otkrije prvi slučaj, svi postaju oprezniji i intenzivnije traže znakove zaraze. A kad nešto aktivno tražite, veća je vjerojatnost da ćete to i pronaći', rekao je entomolog sa Sveučilišta Floride Edward Burgess. Parazit se uvlači duboko u rane, hrani se tkivom domaćina i povećava rizik od teških infekcija te bez liječenja životinje mogu uginuti u roku od nekoliko tjedana.

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