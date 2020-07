Čačić: Ako Škoro vodi Domovinski pokret, onda ja valjda vodim Kanadski pokret

Čelnik Reformista Radimir Čačić na N1 televiziji komentirao je nadolazeće izbore na kojima je kandidat u 3. izbornoj jedinici

Dodao je kako će Reformisti dati čvrstu podršku Restart koaliciji, bez ikakvih figa, ako budu imali snage formirati Vladu.

'Ako ne, tada ćemo razmotriti u kojoj formi, u interesu naših građana formirat ćemo projektnu suradnju ako to bude desna vlada, do granice filoustaštva i ovih radikalnih desnih opcija. Vidjet ćemo pod kakvim uvjetima ćemo razgovarati s desnom vladom, ali ne s desnom vladom koja će imati radikalne, filofašističke opcije', rekao je, a na pitanje voditelja Igora Bobića koji su to ljudi rekao je 'Zekanović, Hasanbegović, Glasnović' te je još jednom ponovio da s njima ne bi surađivao.

Osvrnuo se i na čelnika Domovinskog pokreta Miroslava Škoru, rekavši kako Škoro vodi Domovinski pokret, a u jednom trenutku je otišao iz Hrvatske.

'U tom trenutku vratio sam se u Hrvatsku, osnovao dragovoljačku postrojbu, brigadir sam Hrvatske vojske, imam najviše hrvatsko odlikovanje za hrabrost... pa ako on vodi Domovinski pokret, onda ja valjda vodim Kanadski pokret', ironično je rekao Čačić.