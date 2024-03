Burna obljetnica na Plitvicama; Rojs: Milanovića za premijera!

'Nepozivanje ovih ljudi koji su vodili ovu akciju vam je državni udar, možda nije vatrenim oružjem, ali to je pljuvanje na svetinje ove države u režiji ljudi koji su političke olupine i prevrtljivci. Ova uzurpacije, pozivanje i plaćanje autobusa državnim novcem od strane ministarstva onima koji to smiju biti, to je državni udar, a to će se promijeniti nakon 17. travnja. U kojim nadzornim odborima sjede Lucić i slični. Lucić je bio uskrsni zeko Stipe Mesića, bio mu je lojalan kao pomeranac, onaj mali pesko preslatki, tako je bio lojalan, šmajhlao se oko njega i strizao ušima, tko njega plaća, gdje prima novac, pratite novac, u stvari doći će vam sam', kazao je Milanović.

'Ja podržavam one koji će riješiti status HVO-a, da se vode u registru hrvatskih branitelja, politika je pokvarena, ja nisam za politiku, ja sam vojnik, gledam ispravno, boli me srce, ne prijetim nikome, ali usudim se reći da su to najveći grobari hrvatskog naroda u BiH. Ovdje je moj drugi rođendan, ovi moji me nisu pozvali, pozvali su me iz Ureda predsjednika, a ja sam se odazvao instituciji predsjednika, i neka ih je sram. Nisu me pozvali ni na zadnji Sabor, a ja sam utemeljitelj HDZ-a. Ne možemo ga iznutra srušiti, jer je ovaj Briselac narcisoidan i bahat, da svi moraju slušati njega, ja sam slušao samo predsjednika Tuđmana', rekao je Rojs.