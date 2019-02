Bulj: Nemam problem s ljudima, poglavito s onima koji su imali anemiju kad je bio Domovinski rat

Saborski zastupnik Mosta Miro Bulja koji je prvi puta u povijesti Hrvatskog sabora kažnjen s 'crvenim kartonom' i dvodnevnom zabranom ulaska u sabornicu kaže kako nije pretjerao u raspravi zbog koje je sankcioniran. 'Ne vjerujem da sam pretjerao. Mene je narod izabrao preferencijalnim glasovima, dao mi je mogućnost da ih zastupam, sa svojim emocijama kakav jesam. Treba poštivati pravila. Međutim, nikoga nisam uvrijedio. Tražio sam samo istinu', kazao je

'Činjenica je da je Lovro Kuščević cijelo vrijeme vrijeđao, drugi zastupnici vrijeđali, da je prijetio rukom prema meni, možete provjeriti na snimci. Emotivno sam govorio o nečemu o čemu je trebalo govoriti, a to je problem nevažećih potpisa, gdje je Lovro Kuščević sam govorio da će nam ih pokazati, međutim nije', kazao je Bulj u Dnevniku Nove TV.

Tvrdi da ne provocira namjerno. 'Ja sam čovjek emocija. Nikada ne radim ništa namjerno. Uredno sam uvijek u Saboru kad god mogu biti. Zastupam stavove za koje me narod izabrao. I dokle budem u Saboru tako ću se boriti, bez obzira što oni mijenjaju poslovnik što su smanjili pravo govora, ali me to neće spriječiti da se borim bez obzira što je po prvi put u povijesti nekome dogodilo da dobije dva dana. Mene to neće zaustaviti. Ako su našli tu nišu da zaustave demokraciju, da izvrše udar na saborske zastupnike', pojašnjava Bulj.