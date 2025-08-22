U tri ujutro pukla sajla na mostu u Kini: Sedam osoba poginulo, devet je nestalih

Petnaest radnika i jedan građevinski menadžer bili su na gradilištu mosta preko Žute rijeke u provinciji Qinghai kada je sajla pukla oko 3 sata ujutro (19:00 GMT u četvrtak), prema pisanju People's Dailyja.

Most je čelična rešetkasta lučna konstrukcija dizajnirana za željeznički promet. Slike koje je objavio People's Daily prikazuju djelomično izgrađeni most, njegov središnji dio još uvijek je nedovršen te okružen s dvije ogromne skele i nekoliko dizalica.

U tijeku je spasilačka operacija.