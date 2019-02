Valentinovo u Saboru: Bulj dijelio srca službenicama i novinarkama

Da je Valentinovo došlo i u Sabor pokazao je Mostov zastupnik Miro Bulj. Iako u sabornicu nije smio, u četvrtak oko podneva Bulj je prošetao saborskim hodnicima te službenicama i saborskim izvjestiteljicama podijelio mala srca s porukom 'Love is the MOST important thing'

