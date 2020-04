Zbog pandemije koronavirusa u nekim je državama porastao broj ljudi koji traže pomoć i hranu u pučkim kuhinjama, kao što je primjerice u Španjolskoj, s 212.917 zaraženih osoba zemlji s najviše oboljelih u Europi. Stoga smo pitali Hrvatski Caritas i Dobri dom Zagreb kakva je situacija u Hrvatskoj

'Zbog koronavirusa i mjere ograničenja kretanja veći je angažman oko prehrane koja se dostavlja ljudima, pa je došlo do povećanja od oko deset posto', navodi Boris Peterlin iz Hrvatskog Caritasa.

Dodaje kako predviđaju da će doći do daljnjeg povećanja zato što će stariji i nemoćni ljudi, koji nisu bili korisnici, to postati sada kada su vidjeli da postoji mogućnost dostave hrane i ostalih osnovnih potrepština te pomoći na njihove adrese. Također ističe da u Slavoniji postoji problem sezonaca koji neće moći ići raditi na more, pa se smatra da će isto postati njihovi korisnici.

'Slična je situacija i na obalnim područjima jer neće biti poslova u turizmu kao prije. To bi se moglo izdvojiti kao trend', navodi. Objašnjava kako je Caritas diljem Hrvatske intenzivirao različite projekte pomoći osobama koje su redoviti korisnici, kao i osobama koje se nalaze u rizičnoj skupini s obzirom na zarazu koronavirusom.

'Dostavljaju se topli obroci, lijekovi, higijenske potrepštine, kao i druge stvari potrebne za redovito životno funkcioniranje', navodi te dodaje kako se s brojem osoba povećao i broj te količina namirnica, odnosno paketa pomoći.

Pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Romana Galić navodi kako se u vremenu od uspostave novih lokacija prosječno dnevno podijeli oko 2500 obroka, što znači povećanje od oko deset posto broja korisnika prehrane u pučkoj kuhinji.

'S partnerskim organizacijama, Caritasom Zagrebačke nadbiskupije i Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb, organizirali smo putem ustanove Dobri dom Grada Zagreba i dostavu interventnih paketa s namirnicama i higijenskim potrepštinama za 144 osobe s invaliditetom i 71 stariju osobu koja živi u samačkom kućanstvu', objašnjava.