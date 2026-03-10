selo šušnjari

Tragedija kod Banje Luke: Pronađena tijela oca i sina

V. B./Hina

10.03.2026 u 16:15

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL
Bionic
Reading

Beživotna tijela dvojice muškaraca pronašla je u utorak policija u okolici Banje Luke a preliminarne informacije ukazuju kako je riječ o ocu i sinu te da je u pitanju ubojstvo i samoubojstvo

Iz policijske uprave u tom gradu pojasnili su kako su oko podneva dobili informaciju o dva beživotna tijela u selu Šušnjari. Policija i tužitelj su očevidom utvrdili kako je riječ o 51-godišnjaku inicijala N.R. i 28-godišnjaku inicijala LJ. R.

Tužitelj je naložio obdukciju tijela radi utvrđivanja točnog vremena i uzroka smrti kao i vještačenje koje bi trebalo utvrditi prisutnost barutnih čestica na tijelima.

vezane vijesti

"Nezavisne novine" citirale su mještane koji su potvrdili kako su stradali otac i sin te da su se iz njihove obiteljske kuće čuli pucnji. Njih su dvojica bili sami u kući nakon što je supruga odnosno majka u jutarnjim satima otišla na posao.

"Tko je na koga pucao ne znamo", kazao je izvor.

Otac je, kazali su mještani, bio građevinski radnik dok je sin bio zaposlen u Sloveniji a u Šušnjare je dolazio tek povremeno.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DRAMATIČaN POTEZ

DRAMATIČaN POTEZ

Opasna misija u srcu Irana: Čeka se zeleno svjetlo za elitne postrojbe
NOVI UDARI DILJEM BLISKOG ISTOKA

NOVI UDARI DILJEM BLISKOG ISTOKA

Iran uputio znakovitu poruku Trumpu, Hegseth za danas najavio najjače udare: Bejrut pod paljbom
spas za moskvu

spas za moskvu

Kriza oko Irana donijela je Putinu ono što mu je očajnički trebalo

najpopularnije

Još vijesti