Tragedija kod Banje Luke: Pronađena tijela oca i sina

Tužitelj je naložio obdukciju tijela radi utvrđivanja točnog vremena i uzroka smrti kao i vještačenje koje bi trebalo utvrditi prisutnost barutnih čestica na tijelima.

Iz policijske uprave u tom gradu pojasnili su kako su oko podneva dobili informaciju o dva beživotna tijela u selu Šušnjari. Policija i tužitelj su očevidom utvrdili kako je riječ o 51-godišnjaku inicijala N.R. i 28-godišnjaku inicijala LJ. R.

"Nezavisne novine" citirale su mještane koji su potvrdili kako su stradali otac i sin te da su se iz njihove obiteljske kuće čuli pucnji. Njih su dvojica bili sami u kući nakon što je supruga odnosno majka u jutarnjim satima otišla na posao.

"Tko je na koga pucao ne znamo", kazao je izvor.

Otac je, kazali su mještani, bio građevinski radnik dok je sin bio zaposlen u Sloveniji a u Šušnjare je dolazio tek povremeno.