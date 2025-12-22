strava u engleskoj

Britanski 'slučaj Pelicot': Britanac optužen da je 13 godina drogirao i silovao suprugu, dovodio i druge muškarce

M. Šu.

22.12.2025 u 22:45

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Mark Walker / Alamy / Profimedia
Suprug i petero drugih muškaraca optuženi su za niz seksualnih zločina protiv njegove bivše supruge i to tijekom razdoblja od 13 godina u zapadnoj Engleskoj

Philip Young, bivši stanovnik Swindona, optužen je za 56 seksualnih prijestupa, uključujući silovanje, davanje tvari s namjerom omamljivanja radi omogućavanja seksualne aktivnosti, voajerizam, posjedovanje neprimjerenih slika djece i posjedovanje ekstremnog materijala

Pet drugih muškaraca također je optuženo za kaznena djela protiv njegove bivše supruge, 48-godišnje Joanne Young, koja se odrekla prava na anonimnost.

Young, kojeg je policija opisala kao bijelog britanskog državljanina, pritvoren je. Petero ostalih muškaraca je pušteno uz jamčevinu.

Policija je poručila da su se kaznena djela dogodila između 2010. i 2023. godine.

Geoff Smith, detektiv policije Wiltshirea, rekao je: 'Ovo je značajan korak jedne složene i opsežne istrage. Žrtva u ovom slučaju, Joanne, donijela je odluku da se odrekne svog automatskog zakonskog prava na anonimnost. Od početka procesa imala je podršku posebno obučenih policajaca, a odluku je donijela nakon višestrukih razgovora sa policajcima i službama podrške.'

