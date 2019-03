Britanski parlament danas glasa o Brexitu bez sporazuma o razdruživanju

Britanski zastupnici danas će glasati o tome hoće li njihova zemlja za dva tjedna napustiti EU bez sporazuma o razdruživanju, dan nakon što je parlament po drugi put velikom većinom odbio ponuđeni sporazum britanske premijerke i Bruxellesa.

Zastupnici su u utorak drugi put odbili prijedlog sporazuma o 'razvodu' što ga je premijerka Theresa May ispregovarala s Bruxellesom, iako je u međuvremenu ishodila neke ustupke.

Očekuje se da će parlament glasati protiv Brexita bez dogovora, iako bi se to ionako moglo dogoditi jer zasad nema dogovora o alternativi.

Dio euroskeptičnih zastupnika sada se zalaže za Brexit bez dogovora, ali May trdi da bi to izazvalo veliki ekonomski šok i mnogi se oko toga slažu s njom. Ako danas opcija "no-deal" dobije crveno svjetlo u parlamentu, zastupnici će u četvrtak glasati o tome treba li Britanija zatražiti odgodu Brexita.

'EU će htjeti znati kako tu odgodu namjeravamo iskoristiti. Parlament će morati odgovoriti na to pitanje', upozorila je May.

'Želimo li povući članak 50? Želimo li drugi referendum? Želimo li izaći sa sporazumom, ali ne ovakvim?', nastavila je.

Britanski mediji objavili su da bi se May mogla odlučiti na očajnički pokušaj i po treći put staviti na glasanje postojeći sporazum, nadajući se da će se tvrdokorni zastupnici predomisliti.

Skupina zastupnika u srijedu će u proceduru uputiti alternativni prijedlog da se Brexit odgodi do 22. svibnja i da se do tada s EU-om sklopi niz privremenih sporazuma s rokom trajanja do 2021. godine. Na bilo kakvu odgodu Brexita mora pristati svih 27 članica.

Glavni europski pregovarač Michel Barnier odmah nakon jučerašnjeg glasanja izjavio je da Bruxelles nema što novo ponuditi Londonu i da se priprema za neuredan razlaz.

'EU je učinio sve što može. Zastoj se može jedino riješiti u Velikoj Britaniji', poručio je.

U međuvremenu se i Britanija priprema za sve izgledniji neuredan razvod pa je tako u srijedu priopćeno da će u tom slučaju privremeno, do godine dana, neće uvesti uvozne carine na niz proizvoda iz EU-a te da na granici Sjeverne Irske i Irske, također privremeno, neće biti graničnih kontrola. U ovom potonjem slučaju, radi se o jednostranoj britanskoj mjeri.