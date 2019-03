Theresa May juri prema novom teškom porazu u bitki za Brexit

Premijerka Ujedinjenog Kraljevstva (UK) Theresa May u parlamentu se bori za podršku novom plan o izlasku te zemlje iz Europske unije, no čini se da neumitno juri prema novom porazu. Skepsa prema dogovoru koji je May uglavila s europskim čelnicima i dalje je velika te mu se protive tvrdo euroskeptično krilo Konzervativne stranke okupljeno oko Europske istraživačke skupine (ERG) i vladini koalicijski partneri iz stranke sjevernoirskih unionista (DUP). Prijedlog premijerke May odbacuje i laburistička oporba.

Na zadržavanje negativnog stava pobunjenika iz konzervativnog tabora prema novim naporima Therese May da postigne dogovor o Brexitu uoči krajnjeg roka, 30. ožujka kada bi UK trebala napustiti EU, u velikoj mjeri, utjecao je državni odvjetnik Geoffrey Cox. Državni odvjetnik smatra da pravni rizik vezan uz zaštitni mehanizam o granici s Irskom ostaje nepromijenjen, odnosno nema jamstava da će ta zemlja neće ostati zauvijek zarobljena u carinskoj uniji s Europskom unijom ako se u dogledno vrijeme nakon izlaska ne postigne konačan i sveobuhvatni trgovinski dogovor. Skupina zastupnika oko ERG-a, njih osamdesetak, smatra da bi Brexit izgubio smisao ako bi zemlja ostala u carinskoj uniji s Bruxellesom te se skupina njihovih pravnih savjetnika također negativno izjasnila o promjenama koje je dogovorila May.

May je u ponedjeljak ishodila pravno obvezujuća jamstva za zaštitni mehanizam za granicu s Irskom (backstop) od Europske unije. No, izgleda da koncesije koje je dobila neće biti dovoljne iako je uspjela na svoju stranu pridobiti neke zastupnike koji su bili protiv sporazuma o izlasku iz EU u siječnju. Za većinu u parlamentu potrebno je 320 ruku, a The Guardian piše da May ponovno ide prema troznamenkastom porazu. May je očajnički poručila zastupnicima govoreći u parlamentu u utorak poslijepodne da glasuju za sporazum o Brexitu koji je dogovorila s EU-om ili riskiraju da Velika Britanija ostane u EU-u. Pozvala je zastupnike da 'demokraciju stave ispred stranačkih podjela ili osobnih ambicija'. 'Stvar je jasna, ovaj je dom već glasao protiv dogovora', rekla je u parlamentu koji bi se kasnije u utorak trebao izjasniti o sporazumu. Ako joj parlament opet kaže 'ne', May je obećala da će u srijedu dati na glasanje odluku o izlasku iz Unije bez dogovora. 'Mislim da svi trebaju znati, oni koji žele da do Brexita dođe, kako riskiraju da Brexita uopće ne bude ako večeras ne izglasamo ovaj sporazum', poručila je premijerka prvenstveno pobornicima tvrdog Brexita u redovima svoje konzervativne stranke.