Britanski glavni državni odvjetnik: Parlament je mrtav, uskoro novi izbori

Britanski glavni državni odvjetnik iz vlade premijera Borisa Johnsona u srijedu je rekao da je parlament "mrtav", nakon što su se zastupnici vratili u to tijelo poslije odluke Vrhovnog suda da je premijerova suspenzija skupštine bila nezakonita. Izjava Geoffreya Coxa, prvog člana Johnsonove vlade koji se obratio donjem domu parlamenta, koji se ponovno sastao u srijedu, izazvao je bijes Johnsonovih protivnika koji žele zaustaviti njegov plan Brexita bez dogovora.

Britanci bi iz Europske unije trebali izaći 31. listopada, no nakon tri godine političke krize ostaje nejasno kada će i pod kojim uvjetima izaći iz tog saveza kojem su se pridružili 1973.

Johnson je odgovorio prkosom. Odbacio je pozive za ostavkom, i dalje insistira da će se Brexit provesti 31. listopada, a za svoje protivnike u parlamentu rekao je da žele Brexit pretvoriti u mučenje. Sebe je pritom usporedio s grčkim mitskim likom Prometejom čiju jetru opetovano kljuca orao.

Cox je uoči Johnsonovog obraćanja zastupnicima kazao kako je parlament sramota, a da su Johnsonovi neprijatelji kukavice jer izbjegavaju izbore i žele blokirati Brexit. "Ovaj parlament je mrtav parlament. Ne bi više trebao zasjedati", istaknuo je državni odvjetnik.

"Ovaj parlament treba imati hrabrost suočiti se s biračima. No neće to učiniti". "Ne želi to napraviti jer mnogi zastupnici žele pod svaku cijenu spriječiti da izađemo iz Europske unije", rekao je Cox koji je pravno savjetovao Johnsona o suspenziji parlamenta.

Na pitanje zastupnika Cox je rekao da će vlada poštovati zakon koji je primorao premijera da zatraži odgodu Brexita ako se sporazum ne postigne na vrijeme. Johnson je nakon što je izgubio većinu i niz glasanja u parlamentu suspendirao rad tog tijela na pet tjedana, što je vrhovni sud poništio u utorak.

Savez oporbenih zastupnika i pobunjenih članova Johnsonove Konzervativne stranke je prije suspenzije izglasao zakon kojim se od njega traži da odgodi rok izlaska ako se do 19. listopada ne postigne dogovor.

"Ne možemo si priuštiti da čekamo do 19. listopada da vidimo hoće li se premijer ponovno oglušiti u zakon", kazala je Jo Swinson, čelnica liberalnih demokrata koji se protive izlasku iz Europske unije.

Čelnik laburista Jeremy Corbyn istaknuo je kako sada nije vrijeme da parlament pokuša zbaciti Johnsona jer je prioritet odbaciti mogućnost izlaska bez dogovora. Cox je najavio da će vlada uskoro predložiti nove izbore. "Glasovanje o novim izborima će uskoro biti pred donjim domom", odgovorio je oporbenom zastupniku koji ga je pitao treba li Johnson odstupiti. Sam premijer je već dva puta zatražio izbore, no oporba ih je odbila.