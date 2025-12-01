Britanski časnik razotkrio užasne zločine koje su elitne postrojbe činile u Afganistanu

Neovisnu istragu naredilo je britansko ministarstvo obrane nakon što je BBC-jev televizijski dokumentarni film objavio da su vojnici elitne Specijalne zračne službe (SAS) ubili 54 osobe u sumnjivim okolnostima tijekom rata u Afganistanu prije više od deset godina.

Istraga ispituje niz noćnih racija, nazivanih operacijama namjernog pritvaranja, koje su provele britanske snage od sredine 2010. do sredine 2013. godine u sklopu koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama koja se borila protiv talibana i drugih militanata.

Zabrinutosti vojnika

Britanska vojna policija je ranije provela nekoliko istraga zbog tvrdnji o nedoličnom ponašanju snaga u Afganistanu, uključujući pripadnika SAS-a, no ministarstvo obrane je reklo da nije pronašlo dovoljno dokaza.

Svrha istrage je utvrditi ima li uvjerljivih informacija o izvansudskim ubojstvima, jesu li istrage vojne policije ispravno provedene i jesu li nezakonita ubojstva zataškavana.

Čelnik istrage, sudac Charles Haddon-Cave, kazao je da je važno da se svakoga tko je prekršio zakon preda nadležnim vlastima, a da se sumnja ukloni s onih koji nisu učinili ništa pogrešno. Njegova istraga je ranije saslušala pritužbe britanskih vojnika koji su bili u Afganistanu o postrojbi koju se naziva UKSF1, pri čemu je jedan od njih kazao da su tijekom operacija ubijali muškarce sposobne za borbu neovisno o tome jesu li predstavljali prijetnju.

Počeo je sumnjati 2011.

U novim dokazima objavljenima u ponedjeljak, časnik poznat samo kao N1466, koji je tada bio zamjenik načelnika stožera za operacije britanskih specijalnih snaga, otkrio je da je 2011. postao sumnjičav zbog broja ubijenih pritvorenika tijekom operacija postrojbe UKSF1.

Rekao je da je prema službenim izvješćima nakon racija broj ubijenih neprijatelja bio veći od broja prikupljenog oružja, a da se izvješća o pritvorenicima koji su opetovano pokušavali doći do oružja ili upotrijebiti granate nakon što su zarobljeni nisu činila uvjerljivima.

'Govorimo o ratnim zločinima'

"Bit ću jasan. Govorimo o ratnim zločinima. Govorimo o vraćanju pritvorenika na cilj (operacije) i njihovom smaknuću pod izgovorom, izgovorom da su vršili nasilje protiv snaga", rekao je N1466 Oliveru Glasgowu, glavnom odvjetniku istrage.

Dodao je da je o tome obavijestio ravnatelja specijalnih snaga, nazvanog 1802, no on je umjesto kaznenog postupka naredio samo reviziju operativne taktike.

Bivši časnik je rekao da je požalio što tada sam nije obavijestio vojnu policiju iako joj je kasnije, 2015. godine, prenio svoje zabrinutosti. "Bio sam duboko uznemiren nečime za što sam bio čvrsto uvjeren da je predstavljalo nezakonito ubijanje nedužnih ljudi, uključujući djece", rekao je u svom svjedočanstvu.

"Počeo sam smatrati da pitanje izvansudskih ubojstava nije ograničeno na mali broj vojnika jedne postrojbe UKSF1-a, već da je potencijalno rasprostranjenije i očito poznato mnogima u UKSF-u".