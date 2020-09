Božinović: U tijeku su izvidi DORH-a i policije vezano uz pucanje mjera

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u utorak da će predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Nikša Vukas dobiti izvješće o curenju informacija, poručivši da se Vukas uvijek može obratiti MUP-u i policiji.

"Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost može tražiti i dobit će odgovor, vjerojatno na tragu toga da DORH i policija provode izvide. Oni su ti koji na tome rade i koji će obavijestiti javnost o rezultatima tih izvida. Predsjednik Odbora uvijek se može obratiti MUP-u i hrvatskoj policiji, kojoj može i čestitati njezin dan. Možda je to učinio, možda nije, ali u svakom slučaju zahvaljujem mu na komunikaciji s policijom", rekao je Božinović nakon svečanosti u povodu Dana policije.

Pucanje mjera nije dobro

Upitan brine li ga pucanje mjera u velikim aferama, poput slučaja Josipe Rimac te je li se što otkrilo po tom pitanju, Božinović je odgovorio da pucanje mjera nije dobro.

"Međutim, koliko mi je poznato, rade se izvidi iz DORH-a u koordinaciji s policijom, koji su usmjereni na otkrivanje razloga i onih koji su involvirani na nezakonit način u pucanje tih mjera", rekao je.

Onaj najvažniji dio posla kad se radi o kriminalističkom istraživanju koji provodi policija u suradnji s DORH-om i Uskokom dovršen je tako da su podnesene odgovarajuće kaznene prijave, što znači, ističe Božinović, da su uspjeli prikupiti dovoljan supstrat dokaza.

"Ovo, naravno, nije dobro, međutim na tome rade DORH i policija i siguran sam da će nas obavijestiti kad će imati neke rezultate", rekao je.

Na pitanje je li policija nemoćna u slučaju pucanju mjera, odgovorio je da su sva ta kriminalistička istraživanja dugotrajna, mukotrpna i neizvjesna.

"Kad prođe nekoliko mjeseci i kad ono rezultira prikupljanjem dovoljnog supstrata dokaza, to znači samo dvije stvari - da se radilo kvalitetno i da se radilo onako kako zakon to nalaže, a to je uz očuvanje tajnosti izvida", poručio je Božinović.

Sustav hitnih službi funkcionira

Zbog tehničkih problema Hrvatskog telekoma u Hrvatskoj je došlo do problema u fiksnoj i mobilnoj mreži, zbog čega se ne mogu uspostavljati pozivi pa je nedostupan i broj 112 koji obuhvaća sve hitne službe, a Božinović nije bio upoznat s time.

"Siguran sam da će netko izaći pred javnost i reći što se dogodilo. Kada su u pitanju ključne komunikacije i komunikacije svih žurnih službi, to ne bi smio biti problem jer one imaju svoju liniju komunikacije, svoja posebna komunikacijska sredstva kad govorimo o službama civilne zaštite', poručio je ministar, izrazivši uvjerenje da sustav funkcionira.

Podsjetio je da smo to financirali europskim sredstvima i da je MUP osigurao da te veze, prije svega temeljene na tetra uređajima, funkcioniraju u svim žurnim službama.

Vezano za pojavu koronavirusa u domu za starije u Rugvici, rekao je da ne zna konkretan slučaj te podsjetio da su najavljivali da će se lokalna žarišta gasiti lokalnim mjerama.

Neki dan bio je proboj u domu za starije i nemoćne u Delnicama i upravo jednim jakim angažmanom lokalnog i županijskog stožera Primorsko-goranske županije, pod koordinacijom tamošnjih epidemiologa i KBC-a u Rijeci, ta situacija se sanira, naveo je.

"Siguran sam da će tako biti i u drugim sličnim situacijama. Ne možemo u potpunosti zajamčiti da virus neće ući u bilo koju instituciju, ali je važno da u svakom trenutku sve nadležne službe i stožeri civilne zaštite znaju kako reagirati", poručio je Božinović.