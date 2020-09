Nobilo: Onog trenutka kad je policija vidjela da novac ulazi kod predsjednika uprave Janafa, nema šanse da Plenković to nije znao

Odvjetnik Anto Nobilo komentirao je curenje informacija u aferi Janaf i ulogu politike u cijelom slučaju

"To je uvijek tako kada u ranijoj fazi izvida ne postupate po zakonu, nego se politika već tada umiješa. Mi imamo situaciju da policija ne ulazi u klub u trenutku kad poduzetnik nosi 1,9 milijuna kuna čelniku javnog društva. U tom klubu nalazi se suprug tadašnje predsjednice Republike u trenutku kampanje za izbore. Oni su morali ući unutra i oni su ih mogli legitimirati i mogli su ih zadržati šest sati u policijskoj stanici bez daljnjih radnji. Sada kada nisu osigurani dokazi sve je moguće i sve varijante su moguće", rekao je Nobilo gostujući u emisiji Novi dan N1 televizije .

Nobilo je naglasio da, onog trenutka kad je policija vidjela da novac ulazi kod predsjednika uprave Janafa, "nema šanse da državni vrh nije bio obaviješten i da to predsjednik Vlade Andrej Plenković nije znao".

"Idemo se samo sjetiti uloge predsjednika Plenkovića u aferi Borg. Ovo što sad govori da apsolutno ništa ne zna o aferama, to nije točno. S druge strane, mislim da je predsjednik bio u problemu jer ga je s jedne strane premijer isključio iz dotoka informacije i onda je uletio u mjere. I ljut je", rekao je Nobilo.

"Ako je taj klub bio ozvučen, vi imate brdo materijala koje možda nema veze s kaznenim postupkom. Ako su obični građani mogli poštivati lockdwon i nisu odlazili u lokale, međutim ilegalne točionice za političku elitu su radile, to je strašno", smatra Nobilo.

Tvrdi i kako u zakonu postoji ugrađen "osigurač", koji omogućava policiji i DORH-u da tajne informacije šalju u medije, a da ne krše zakon.

"Imate u Zakonu o državnom odvjetništvu i Zakonu o policiji, kaže se da ako je to u interesu javnosti glavni državni odvjetnik ili ravnatelj policije može rezultate tajnog izvida plasirati u javnost. Oni izbjegavaju da to rade putem glasnogovornika i tiskovnih konferencija jer bi se vidjelo iz aviona da oni manipuliraju javnosti kako bi postigli određene ciljeve. Ono što je kompromitirajuće za klijenata iznosi ili policija ili državno odvjetništvo, ono što je in favorem klijenta možemo biti krivi mi odvjetnici", rekao je Nobilo.

Nobilo je objasnio kako policijski USKOK i DORH na dnevnoj bazi dobivaju izvještaje i transkripte.

"O važnim informacijama koje su saznali, operativci DORH-a najprije moraju obavijestiti ravnatelja USKOK-a, a on glavnog državnog odvjetnika. U konačnici ti izvještaji su u posjedu DORH-a, oni rade selekciju što će staviti u kazneni postupak. Ono što im služi za određeni kazneni postupak, ući će u spis", objasnio je Nobilo.