Saziva se sjednica Odbora za nacionalnu sigurnost: 'Idemo istražiti gdje cure informacije'

Nikša Vukas, predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, najavio je kako bi se idućega tjedna mogla održati sjednica tog odbora. Pozabavit će se curenjem informacija o istrazi u aferi Janaf

Odgovor je tražio i od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića: 'Poslali smo upit ministru Božinoviću zbog čega cure informacije i što rade da se to spriječi. Sigurno ćemo sazvati Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost da vidimo što ne valja u sustavu. Ako su djelatnici radili deset mjeseci, tko se usudio uništiti dan prije sve to? To je ozbiljna stvar koja se ponavlja iz slučaja u slučaj', istaknuo je.

'I predsjednik i premijer moraju znati'

Sjednica Odbora, prema njegovim riječima, mogla bi biti održana sljedeći tjedan.

U vezi s pitanjem tko je što trebao znati na relaciji predsjednik - premijer rekao je kako je 'sigurno da o nekim ključnim stvarima u državi premijer i predsjednik trebaju znati jer su oni ti koji štite ustavnopravni poredak. Vidimo da Milanović kaže da je znao kada je bio premijer, a Plenković kaže da on ne zna, pa ćemo i to razmotriti', najavio je.

Vukas ističe kako je problem curenja informacija prioritet saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

'Nedopustivo je da sve to ide van... time se moramo pozabaviti. Manje-više uvijek cure informacije kada je politika u pitanju, a inače ne. Odbor će doprinijeti tome da se to više ne događa. Idemo istražiti gdje to curi. Zna se tko je sudjelovao u svim tim pripremnim radnjama pa do uhićenja. Moramo se ostaviti sitnog politikantstva i uhvatiti se s tim u koštac', rekao je Vukas.