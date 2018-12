Božinović: U interesu Vlade je do kraja raščistiti aferu SMS

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u petak je u sklopu svečanosti obnove skladišnog kompleksa MUP-a ''Gaj'' izjavio kako je u interesu hrvatske Vlade ''do kraja sve raščistiti'' u aferi SMS

Na upit treba li potpredsjednik Sabora i zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić dati ostavku zbog navodne upletenosti u aferi SMS u kojoj je uhićen informatičar Franjo Varga zbog sumnje da je izradio lažnu SMS prepisku između bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana i jednog suca, Božinović je uzvratio 'kako ''ne zna zašto se to dovodi u vezu''.

Upitan za komentar ostavke Vlade Galića , savjetnika za obranu i nacionalnu sigurnost predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović, Božinović je kazao da''na to nema što reći''.

''Ukoliko aludirate na kriminalističko istraživanje vezano za SMS aferu, ono se provodi u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, provodi ga USKOK i kad se bude skupila dovoljna količina nekakvih dokaza, onda se može ići dalje. Ja te stvari ne bih dovodio u svezu. Ono što ja mogu reći, jer nisam dio tog istraživanja niti mogu i smijem biti, glavni ravnatelj policije me uvjerava, a ja nemam nikakav razlog u to sumnjati, da sve što se radi u tom i drugim kriminalističkim istraživanjima, radi se u skladu sa zakonom i najboljom praksom", rekao je Božinović, dodavši da je interes Vlade da se sve u toj aferi raščisti do kraja.

Na pitanje zna li dokad bi kriminalističko istraživanje moglo trajati, Božinović je rekao da ''nitko ne može planirati kad će neko kriminalističko istraživanje biti dovršeno, a pogotovo kakav će biti njegov rezultat.''

Američki veleposlanik u Hrvatskoj, William R. Kohorst, u sklopu svečanosti obnove MUP-ovog skladišnog kompleksa komentirao je proces nabave modificiranih izraelskih borbenih zrakoplova.

''Iz Izraela je u SAD poslan dopis te je potrebno pričekati 15 dana. Nakon tog roka nadam se da će se u navedenom roku odobriti proces i krenuti dalje na zadovoljstvo svih strana'' rekao je Kohorst.

"U protekle dvije godine objašnjavali smo proces. Treba imati strpljenja jer je bolje da se proces nabave obavi kako treba, nego da se obavi na brzinu'' zaključio je veleposlanik.