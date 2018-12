Predsjednica: Galić je podnio ostavku iz moralnih razloga, to nije priznanje krivnje

Predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović potvrdila je da je njen savjetnik za obranu i nacionalnu sigurnost Vlado Galić podnio ostavku te da će je ona prihvatiti

Galić se proteklih tjedana našao pod medijskom pažnjom zbog svoje upletenosti u tzv. aferu SMS, kada su krakovi te afere došli do njega i zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića. Pisalo se da je upravo Galić spojio Franju Vargu, koji je osumnjičen da je izradio lažnu SMS prepisku za Zdravka Mamića i Ivicu Todorića, s tadašnjim predsjednikom stranke Tomislavom Karamarkom.

Grabar Kitarović potvrdila je da je Galić zatražio razrješenje iz moralnih i etičkih pobuda te je rekla kako će njegovu ostavku prihvatiti jer je to njegova želja. Dodala je i kako će se to formalno provesti do kraja tjedna. Nije željela komentirati ima li ostavka veze s aferom SMS već je dodala kako smatra da to što je podnio ostavku ne znači da prizaje krivnju, nego da je to moralan čin.