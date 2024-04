Božinović: Svaka ubijena žena je previše

Rekao je da su vlada i resorna ministarstva pokazali jasnu političku volju da se bore protiv najtežih oblika i zločina u obitelji, pogotovo prema ženama te je dodao kako statistika ukazuje da se od 2020., kada je bilo 20 ubijenih žena, do 2023. kada ih je bilo 9, vidi da se radi o padu.

Istaknuo je da je u Hrvatskoj puno ugostiteljskih objekata, neki se zatvore zimi pa je, ako je nešto iz njihovih skladišta vraćeno u distribucijske lance, to otežavajuća okolnost da se utvrdi put kojim je ta boca došla.

Na upit o slučaju lanjskog trovanja flaširanom vodom u Rijeci, Božinović je rekao da je već tada bilo jasno da to neće biti jednostavno kriminalističko istraživanje. To se, kaže, i potvrdilo te se više od pet mjeseci intenzivno radilo, obavljeni su razgovori s puno svjedoka, trebalo je utvrditi otkud je došla boca, u kojoj je bilo više od 14 posto lužine, utvrditi distribucijske kanale.

Odgovarajući na pitanje jesu li stvari na utakmici ipak izmakle kontroli Božinović je rekao da policija mora voditi računa hoće li se bilo kakvo protupravno ponašanje i neredi odraziti na sigurnost građana koji nisu sudionici te da vodi računa o svemu.

Na upit o navodima iz Mosta da će kada dođu na vlast dovesti vojsku na granice, odgovorio je da Most "ne zna o čemu govori" jer bi na granice postavili vojsku koja nije obučena za policijski posao i ima sasvim duge zadaće.

'Ove godine uhićeno preko 650 krijumčara i pomagača'

Hrvatska nema problem azila kao druge zemlje, rekao je i dodao da je sinoć u našem najvećem smještaju bilo manje od 450 ljudi koji su iskazali namjeru za međunarodnom zaštitom te da vjerojatno nitko od njih danas više nije u Hrvatskoj.

"To plašenje ljudi, namjerno mijenjanje teza da su strani radnici isto što i nezakoniti migranti je njihova populistička politička platforma kojom žele zavarati građane. No, građani znaju da kada bi ih se slušalo, slala vojska na granice, pucalo po ljudima, kada bi se stvorila slika o Hrvatskoj kao o zemlji u kojoj se događaju takve stvari, to odrazilo i na investicije i turizam", rekao je.

Podsjetio je da je hrvatska policija ove godine uhitila nešto više od 650 krijumčara i pomagača, da je njen rad prepoznat izvan granica, a naši policajci među najbrojnijim instruktorima Frontexa.

Ministar Božinović u petak je bio na zatvaranju treninga za policijske rukovoditelje na temu kaznenih djela protiv okoliša, koji se provodi u okviru projekta Partnerstvo za obrazovanje Veleposlanstva SAD-a i ICITAP-a (International Criminal Investigative Training Assistance Program) te Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik."