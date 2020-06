Božinović: Ovo je faza gdje plešemo s virusom, negdje on prevari nas pa mi njega zaustavimo i tako u krug

Situaciju sa širenjem koronavirusa komentirao je načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović.

Rekao je kako u ovom trenutku ne razmišljaju ići stopama istarskog stožera koji je uveo obvezno nošenje maski u trgovačkim centrima. 'Svakodnevno pratimo situaciju, analiziramo sve što se događa i u Hrvatskoj i oko Hrvatske, gdje nam virus prolazi i u skladu s tim donosimo mjere. Ništa nije isključeno, međutim moramo se priviknuti da je ovo faza u kojoj zapravo 'plešemo' s virusom, negdje on prevari nas, onda mi njega zaustavimo i tako u krug', dodao je.

U Zagrebu je najveći broj novih slučajeva - imamo nove slučajeve u dvije bolnice, u Vinogradskoj i psihijatrijskoj u Jankomir. U bolnici Sv. Ivan pozitivno je 16 pacijenata

'To sigurno nije dobra vijest, no epidemiolozi su na terenu, napravit će mrežu kontakata i poduzeti sve mjere koje su potrebne. Čini mi se da se moramo osvijestiti, tu fazu suživota s virusom, na način da će biti takvih žarišta koja treba onda brzo sanirati, a istovremeno pustiti gospodarstvu i turizmu da, u mjeri u kojoj 'novo normalno' to dopušta, funkcioniraju', komentirao je Božinović.

"Cijeli svijet je u pandemiji, nema države koja danas ne bilježi novozaražene. Kao što sam već rekao, moramo poduzimati mjere kojima ćemo sprječavati širenje virusa, ali ne se u onoj mjeri u onoj zatvoriti jer to sebi više nitko ne može dopustiti", rekao je Božinović.

Govorio je i o svojem ponašanju, odnosno rukovanju u kampanji.

'U tom trenutku bio je niz dana bez novooboljelih, u Sisku nije bilo nikoga u bolnici. Vidi osam puno ljudi prvi puta, dosta uspio pozdraviti laktom, neke navodno nisam', odgovorio je te komentirao slučaj premijera: "Premijer Plenković, kao svatko tko se nađe u takvoj situaciji, sluša upute epidemiološke struke. HZJZ je tu dao vrlo precizne upute, a ovo što se događa u javnom prostoru... Oporba se postavlja kao da zna više o virusu od onih kojima je ovo struka. Mislim da u svemu ovome moramo biti ozbiljni jer kritizirati one koji o tome znaju najviše može biti osobno. Ukazivati od strane laika da struka ima pogrešne procjene može biti opasno zbog kredibiliteta cijelog ovog procesa u kojem smo pokazali da upravo osloncem na struku možemo doći do konkretnih rezultata'.

'Odgovornost je na svima nama, na svim građanima, da se poštuju epidemiološke preporuke', rekao je Božinović na kraju.