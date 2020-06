Apel epidemiologa: ‘Situacija je bez kontrole, svi su opasni. Trebamo više testirati'

Situacija oko Covida-19 u Hrvatskoj se komplicira. Broj oboljelih je sve veći unatoč tome što se govorilo da bi do rujna trebali biti relativno mirni. Najveći problem predstavlja što se duboko uvukao u populaciju i lokalna transmisija je evidentna. Osim toga zaraženi su uglavnom mladi ljudi koji ostvaruju brojne kontakte, često su asimptomatski slučajevi i kao takvi predstavljaju opasnost za svoje starije članove obitelji.

Davor Božinović, šef Nacionalnog stožera civilne zaštite i potpredsjednik Vlade, demantira bilo kakvu politizaciju Stožera, te tvrdi kako se kao i od prvog dana sve radi isključivo na dobrobit građana i naše zemlje.



'Ovo je novo normalno o kojemu smo cijelo vrijeme govorili. Virus nije nestao, pa ga i sada imamo u Hrvatskoj. On je tu i bilo je za očekivati da možemo imati nova žarišta', navodi Božinović. Dodaje kako je ključno pridržavanje osnovnih mjera, a to su distanca, održavanje higijene i izbjegavanje zatvorenih prostora. 'Zemlja se ne mora zatvoriti, ne želimo više u lock down', smatra.



'Dokazali smo da se možemo svesti na nulu, ali to znači i da ekonomija duboko pati. Ono čega moramo biti svjesni, a to smo naučili jer virus je ipak već četiri mjeseca s nama, jest da znamo tko su ugrožene skupine i njih trebamo štititi, posebno i maksimalno. To su, naravno, starije osobe, domovi za starije i nemoćne, imunokompromitirane osobe i bolnice', navodi Božinović i poziva sve mlađe da štite sebe, a time i svoje starije ukućane.



Na pitanje smatra li da nedovoljno testiramo, Božinović kaže da testiramo koliko je to potrebno i po istom modelu koji imamo od prvog dana.