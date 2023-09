Božinović o ubojstvu u Osijeku: Nije bilo zataškavanja

Policija je postupala prema dojavi koja je bila da se radi o samoubojstvu. Vrlo brzo policija je izašla na teren, počeo je očevid... Cijeli postupak je policija odrađivala u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom. Policija nije povjerovala prvoj tezi iz dojave. Ne da policija nije zataškavala, već nije vjerovala onome što je iskazivao kolega iz njihove policijske uprave i do 5 sati on je bio uhićen, rekao je ministar, javlja HRT.

Dodao je da je policija do podnošenja kaznene prijave došla do zaključka da se radi o dovođenju u opasnost sa smrtnom posljedicom, kaznenom djelu za koje je zapriječena kazna do 8 godina zatvora, što je DORH prekvalificirao u ubojstvo, do 10 godina zatvora.

Božinović je rekao kako nisu prestale radnje vezane za istragu ovoga kaznenog djela. Dodaje i kako nije rijetka pojava da se događa prekvalifikacija kaznenog djela.