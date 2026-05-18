EU Med9

Božinović: Sigurnost Mediterana je pitanje sigurnosti cijele Unije

M.Či./Hina

18.05.2026 u 18:58

Dubravka Šuica i Davor Božinović
Dubravka Šuica i Davor Božinović Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sigurnost Mediterana pitanje je ukupne sigurnosti i otpornosti Europske unije, rekao je u ponedjeljak u Rovinju ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nakon sastanka s kolegama iz EU Med9

EU Med9, koja okuplja mediteranske zemlje EU-a, najveća je regionalna inicijativa Unije, a Hrvatska joj trenutno predsjeda.

"Sigurnost Mediterana više nije samo pitanje juga Europe, to je pitanje ukupne sigurnosti i otpornosti Europske unije", kazao je Božinović u izjavi za novinare poslije sastanka s ostalim ministrima unutarnjih poslova.

Za manje od mjesec dana na razini cijele Europske unije počinje primjena novog pakta o migracijama i azilu pa je sastanak posebno važan jer su "sigurnost i učinkovita zaštita vanjske granice neizostavan dio europske sigurnosti", objasnio je.

vezane vijesti

"Hrvatska se nalazi u specifičnoj situaciji, ne suočavamo se samo s migrantima kojima je Hrvatska prva država ulaska u Europsku uniju, nego i sa snažnim sekundarnim migracijama iz drugih država članica", kazao je. 

Danas oko 60 posto nezakonitih migranata evidentiranih u Hrvatskoj čine osobe kojima ona nije prva zemlja ulaska u Uniju. 

Zato su i važna teme današnjeg sastanka bile vraćanja migranata i readmisija jer brojke pokazuju da europski sustav vraćanja treba dodatno ojačati. Tijekom 2024. više od 450 tisuća državljana trećih zemalja dobilo je nalog za napuštanje Europske unije, a vraćena je tek otprilike četvrtina.

"Hrvatska se zalaže za što skorije usvajanje nove uredbe o vraćanju i jačanja operativne uloge Frontexa u postupcima vraćanja", kazao je Božinović.

Borba s krijumčarima

Posebna pozornost na sastanku posvetila se krijumčarenju migranata. "Kad kriminalne mreže upravljaju migracijskim rutama, to više nije samo migracijsko, već i sigurnosno pitanje", kazao je Božinović.

Prema podacima Frontexa, tijekom 2025. godine uhićeno je oko 7.700 krijumčara, dok kriminalne mreže ostvaruju nezakonitu dobit koja se mjeri u milijardama eura.

Povjerenik Europske komisije Magnus Brunner poručio je kako će Europa biti sigurna onoliko koliko bude sposobna štititi svoje granice, surađivati sa susjedstvom i odlučno se suprotstaviti organiziranom kriminalu. 

Danas je istaknuta važnost jačanja operativne suradnje duž cijele migracijske rute, od zemalja podrijetla i zemalja tranzita do vanjskih granica europske unije, kazao je povjerenik

Europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica je ustvrdila kako niti jedna država članica ne može sama riješiti pitanje migracija i sigurnosti i stoga je neophodna suradnja, odnonso partnerstvo među državama članicama. 

"Kao država koja štiti jednu od najduljih kopnenih i morskih vanjskih granica šengenske zone, Hrvatska vrlo dobro razumije koliko su sigurnost granica, učinkovito upravljanje migracijama i zaštita pomorskih puteva važni za stabilnost EU-a. Zato će Hrvatska i dalje tome snažno doprinositi", poručila je Dubravka Šuica.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
strašni detalji

strašni detalji

Progovorio prijatelj koji je kobne večeri bio s ubijenim mladićem: 'Aleksić je otvorio vrata i zapucao'
SKRIVENI FENOMEN

SKRIVENI FENOMEN

Seizmolozi otkrili tajnu potresa koji se ponavljaju svakih nekoliko godina
strašna tragedija

strašna tragedija

Drniš tuguje za 19-godišnjakom: 'Predivan mladić, sjajan učenik i sportaš'

najpopularnije

Još vijesti