Ubojicu iz Drniša locirala termovizija: Otkriveni detalji akcije i snimka uhićenja

Više od stotinu policajaca, specijalci, službeni psi i dron s termovizijom sudjelovali su u noćnoj potrazi za Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u Drnišu. Policija je sada otkrila detalje akcije u kojoj je bjegunac lociran u mraku i uhićen
Više od stotinu policajaca, specijalci, psi tragači i dron s termovizijom sudjelovali su u dramatičnoj noćnoj potrazi za Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u Drnišu. Detalje akcije za Dnevnik Nove TV otkrio je Darko Belak, voditelj operativnog centra PU šibensko-kninske. Dnevnik Nove TV objavio je i snimku samog uhićenja snimljenu nadzornom kamerom.
‘Dron s termovizijom locirao ga je oko 2 sata’
Potvrdio je da je Aleksić uhićen oko 2:30 ujutro nakon višesatne potrage. Belak je otkrio da je policija osumnjičenog pronašla uz pomoć moderne tehnologije.
'Locirali smo počinitelja jutros oko 2 sata uz pomoć tehnike, odnosno drona s kamerom', rekao je.
Na terenu je u tom trenutku bilo više od 100 policijskih službenika, uključujući specijalnu i interventnu policiju te kriminaliste.
'U akciji smo koristili i službene pse. Oko 2 sata smo ga uz pomoć termovizije locirali', rekao je Belak.
Čekali pravi trenutak za uhićenje
Policija je potom čekala trenutak u kojem će osumnjičenog moći svladati bez opasnosti za policajce.
'Čekali smo najpovoljniji trenutak kako ne bismo ugrozili policijske službenike i da sve izvedemo što bezbolnije', rekao je.
Dodao je da je Aleksić tijekom uhićenja pružao otpor. 'Policijski službenici su ga uz uporabu tjelesne snage svladali, polegli na tlo i uporabili sredstva za vezivanje', rekao je.
I ranije radio improvizirano oružje
Belak je podsjetio da je policija kod Aleksića još 2023. pronašla improvizirano vatreno oružje. 'Tad se isto radilo o improviziranom oružju koje je počinitelj sam izradio. I ovoga puta je vrlo slično', rekao je.
Otkrio je da je policija tada došla do informacija da se Aleksić raspituje o nabavi oružja, nakon čega je zatražen nalog za pretragu.
‘Policija nije propustila ništa’
Na pitanje je li se tragedija mogla spriječiti, Belak tvrdi da je policija napravila sve što je mogla u okviru zakonskih ovlasti.
'Mi kao policija napravili smo sve što je bilo u našim mogućnostima sukladno ovlastima koje imamo po zakonu. Nismo propustili nijednu radnju', rekao je.