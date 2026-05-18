Plenković o tragediji u Drnišu: 'Legitimno je pitati kako je sustav funkcionirao'

Premijer Andrej Plenković izjavio je da ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu nije bilo nepredvidivo te poručio da javnost s pravom postavlja pitanja o funkcioniranju pravosudnog sustava.

Premijer Andrej Plenković poručio je nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a da je ubojstvo 19-godišnjeg mladića u Drnišu s pravom izazvalo ogorčenje javnosti te otvorilo ozbiljna pitanja o funkcioniranju sustava, posebno pravosuđa. Na početku obraćanja medijima izrazio je sućut obitelji i prijateljima ubijenog mladića, prenosi N1. 'Ogroman gubitak. Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog', rekao je Plenković.

‘Ovo nije bila nepredvidiva situacija’ Premijer je naglasio da postoje slučajevi u kojima se zločin ne može unaprijed predvidjeti, ali da slučaj iz Drniša nije jedan od njih. 'Postoje situacije kada se ubojstvo ne može predvidjeti, ali ovo, nažalost, nije bila takva situacija', rekao je. Podsjetio je da je osumnjičeni Kristijan Aleksić ranije bio osuđen za teško ubojstvo te da je nakon izlaska iz zatvora ponovno imao problema sa zakonom. 'Ubio je žensku osobu i dobio kaznu zatvora od 12 godina. Izašao je 2015. na slobodu, potom je optužen za nasilje u obitelji, a onda i za posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja', rekao je Plenković. Premijer Andrej Plenković izjavio je i da će ministar pravosuđa Damir Habijan poslati inspekciju na Općinski sud u Šibeniku nakon slučaja ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu.

+2 Privođenje Kristijana Aleksića Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL