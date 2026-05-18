Novi sukob na vrhu države: Plenković prozvao Milanovića zbog 'totalitarnog ponašanja'

M. Šu.

18.05.2026 u 19:42

Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL
Premijer Andrej Plenković komentirao je i informacije da predsjednik Zoran Milanović nije dao suglasnost izraelskom veleposlaniku, ustvrdivši da je riječ o nastavku njegovih protuizraelskih stavova

'Nije prvi put, to se događa u kontinuitetu', rekao je Plenković.

Premijer je pritom dodatno kritizirao Milanovića, optuživši ga za 'totalitarno ponašanje', prenosi N1.

'A da ne pričam o totalitarnom ponašanju, gdje izbacuje s Pantovčaka one s kojima se ne slaže', poručio je Plenković.

Podsjetimo, nakon napisa izraelskih medija o tome kako hrvatski predsjednik Zoran Milanović odbija imenovati novog veleposlanika Izraela, iz Ureda predsjednika stigla je jasna poruka: 'Predloženi veleposlanik Države Izrael nije dobio, niti će dobiti, suglasnost Predsjednika Republike, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti'.

Ovo nije prvi put da je Milanović bio kritičan prema izraelskoj vlasti, a već ranije izdao je zabranu suradnje Hrvatske vojske s Izraelom.

Što se tiče Plenkovićeve opaske o 'totalitarnom ponašanju', premijer je aludirao na slučaj Tomislava Lendića, ovlaštenog za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za političke poslove MVEP-a. Naime, njemu je prije nekoliko dana zabranjen dolazak na Pantovčak. Razlog je bio Lendićev nastup na N1 televiziji samo nekoliko sati ranije, u kojem je odgovornost za zastoj u imenovanju diplomatsko-konzularnih predstavnika prebacio isključivo na predsjednika Republike.

