Pred nama je sunčan dan, temperature idu i do 19 °C: Od sutra blaga promjena

Idući tjedan

'U unutrašnjosti će ponedjeljak biti promjenljiv i mjestimice će padati kiša. Unatoč češćim sunčanim razdobljima, na kišu valja računati i u utorak, i to u obliku popodnevnih lokalnih pljuskova. Srijeda uglavnom suha, no raste vjerojatnost za maglu. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura u blagom padu.

Početkom radnog tjedna uz umjereno jugo na Jadran mjestimice stiže kiša, ponajprije na sjeverni i srednji dio. S okretanjem juga na sjeverozapadnjak u utorak slijedi razvedravanje, a u srijedu s juga naoblačenje i kiša. Jutra postupno svježija, u Istri i na Kvarneru najvjerojatnije s jutarnjom maglom', prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.