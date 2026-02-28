Na Bundeku obilježen Međunarodni dan civilne zaštite, evo što su građani sve mogli vidjeti

Održana je smotra postrojbi civilne zaštite, provedene su brojne edukativne radionice, prezentirana je oprema i vozila te je organiziran poligon s potražnim psima . Najmlađi posjetitelji imali su priliku sudjelovati u vožnji vatrogasnim vlakićem, dječjem ziplineu i podizanju malih šatora.

U obilježavanju je sudjelovao i zamjenik gradonačelnika Zagreba i načelnik zagrebačkog Stožera civilne zaštite Luka Korlaet , koji je istaknuo kako Zagreb kontinuirano ulaže u unapređenje sustava civilne zaštite, te kako su značajno unaprijeđena materijalna prava i radni uvjeti Javne vatrogasne postrojbe, čiji je proračun udvostručen u odnosu na 2021. godinu.

“U sustav civilne zaštite u prošloj godini Grad Zagreb uložio je više od 26 milijuna eura – od vatrogasaca i njihove opreme, do svih ostalih sastavnica sustava i općih postrojbi civilne zaštite“, rekao je Korlaet. Istaknuo je kako je Civilna zaštita vrlo važna i kako Grad Zagreb ulaže značajne napore da aktivira bazu, članstvo i privuče nove dobrovoljce.

„Četiristotinjak prvih novih pripadnika prošlo je edukaciju, dobili su nove uniforme i potpuno su spremni djelovati u slučaju elementarnih nepogoda, velikih oluja, snježnih oborina ili drugih nepredviđenih okolnosti koje mogu pogoditi grad“, rekao je Korlaet, podsjetivši pritom da Grad Zagreb paralelno ulaže i u modernizaciju hitne medicinske službe kako bi sustav odgovora na krizne situacije bio još učinkovitiji i dostupniji građanima.