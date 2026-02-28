Na Bundeku obilježen Međunarodni dan civilne zaštite, evo što su građani sve mogli vidjeti

Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske, tijekom kojeg su se građani iz prve ruke mogli upoznati s radom operativnih snaga sustava civilne zaštite te se dodatno pripremiti za moguće izvanredne situacije, obilježen je u subotu na zagrebačkom Bundeku
Održana je smotra postrojbi civilne zaštite, provedene su brojne edukativne radionice, prezentirana je oprema i vozila te je organiziran poligon s potražnim psima. Najmlađi posjetitelji imali su priliku sudjelovati u vožnji vatrogasnim vlakićem, dječjem ziplineu i podizanju malih šatora.
U obilježavanju je sudjelovao i zamjenik gradonačelnika Zagreba i načelnik zagrebačkog Stožera civilne zaštite Luka Korlaet, koji je istaknuo kako Zagreb kontinuirano ulaže u unapređenje sustava civilne zaštite, te kako su značajno unaprijeđena materijalna prava i radni uvjeti Javne vatrogasne postrojbe, čiji je proračun udvostručen u odnosu na 2021. godinu.
“U sustav civilne zaštite u prošloj godini Grad Zagreb uložio je više od 26 milijuna eura – od vatrogasaca i njihove opreme, do svih ostalih sastavnica sustava i općih postrojbi civilne zaštite“, rekao je Korlaet. Istaknuo je kako je Civilna zaštita vrlo važna i kako Grad Zagreb ulaže značajne napore da aktivira bazu, članstvo i privuče nove dobrovoljce.
„Četiristotinjak prvih novih pripadnika prošlo je edukaciju, dobili su nove uniforme i potpuno su spremni djelovati u slučaju elementarnih nepogoda, velikih oluja, snježnih oborina ili drugih nepredviđenih okolnosti koje mogu pogoditi grad“, rekao je Korlaet, podsjetivši pritom da Grad Zagreb paralelno ulaže i u modernizaciju hitne medicinske službe kako bi sustav odgovora na krizne situacije bio još učinkovitiji i dostupniji građanima.
Uz Grad Zagreb, u organizaciji obilježavanja sudjelovali su HGSS – Stanica Zagreb, NZJZ „Dr. Andrija Štampar“, Hrvatski centar za potresno inženjerstvo – Interventna služba, Policijska akademija Ravnateljstva policije, Policijska škola „Josip Jović“, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a, Sklonište za nezbrinute životinje Dumovec, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Zagrebački radioamaterski savez, Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, Klub za obuku službenih i sportskih pasa „Zagreb“, Zagrebački speleološki savez, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Savez izviđača Hrvatske, Ustanova „Dobri dom“ te Bespilotni sustavi u kriznim situacijama – BSKS.
Sve zainteresirane punoljetne osobe s prebivalištem na području Grada Zagreba koje se žele priključiti postrojbama civilne zaštite opće namjene i doprinijeti spremnosti Zagreba za izvanredne događaje mogu se javiti na adresu civilna.zastita@zagreb.hr.