Božićne rute iz bajke: Tko sjedne u jedan od ovih vlakova, sigurno neće požaliti

Zima u Europi svake se godine pretvori u razglednicu pa snježni pejzaži, svjetlucave ulice i mirisi kuhanog vina uveseljavaju sve one koji žele usporiti i uhvatiti dah pred blagdane

A jedan je način posebno magičan: putovanje vlakom kroz neke od najljepših zimskih krajolika. Euronews je objavio izbor najzanimljivijih božićnih željezničkih ruta, od finske Laponije do švicarskih Alpa. Djed Mraz ekspres Ako postoji vlak koji utjelovljuje božićnu bajku, onda je to finski Djed Mraz ekspres. Svake večeri polazi iz Helsinkija i ide prema sjeveru sve do Rovaniemija – 'službenog doma Djeda Mraza'. Putovanje vodi kroz zaleđena jezera i šume toliko umotane u snijeg da izgledaju nestvarno. Oni sretniji, kažu u Finskoj, znaju tijekom vožnje uloviti i tragove polarne svjetlosti. Budući da se Sunce približava solarnom maksimumu, šanse za to ove su zime još bolje. Jutro dočekujete duboko u Laponiji, s mogućnošću posjeta selu Djeda Mraza i njegovoj službenoj pošti. Putnici provode noć u standardnim ili luksuznim kabinama, a svi imaju pristup restoranu. Kabine nude tempiranu klimu, dva kreveta i privatnu kupaonicu – taman za udobno uranjanje u božićni duh.

Espresso Monaco: Božićni vlak od Rima do Münchena Za ljubitelje noćnih vožnji tu je Espresso Monaco, poseban blagdanski vlak koji tijekom prosinca povezuje Rim i München. Riječ je o nostalgičnoj ruti koja putnike izravno dovozi do najpoznatijih minhenskih adventskih sajmova. Slavlje počinje već u vlaku: 'božićna večera, ukrasi i živa glazba' sastavni su dio iskustva, navode organizatori. Na putu su stanice u Veroni, Trentu, Bolzanu i Innsbrucku, a u ponudi su kreveti na kat, privatne kabine i klasična sjedala. Vlak vozi samo dva prosinačka vikenda, što putovanju daje dodatnu dozu ekskluzivnosti.

Željeznica Bergen: Norveška zimska bajka Jedna od najspektakularnijih skandinavskih ruta svakako je Željeznica Bergen, a povezuje Oslo i Bergen. Sedmosatno putovanje kroz više od 180 tunela i preko visokih planinskih prijevoja vodi kroz neke od najdramatičnijih zimskih pejzaža Europe. Kroz prozor se izmjenjuju zaleđeni slapovi, snježna polja, fjordovi, sela s drvenim kućama, a ponekad se pojave i divlji sobovi. Najpoznatije točke na ruti su visoravan Hardangervidda, stanica Finse s pogledom na ledenjake i skijalište Geilo. Putnici se mogu prebaciti i na slavnu Flåmsku željeznicu, jednu od najstrmijih i najljepših u Europi. Vlak nudi više razreda, kafić, Wi-Fi i vagone prilagođene obiteljima. Golden Eagle Danube Express: Luksuzni hotel na tračnicama Za one koji žele spoj božićnih sajmova i luksuza tu je Golden Eagle Danube Express, vlak koji više podsjeća na boutique hotel nego na prijevozno sredstvo. Najpopularniji blagdanski itinerer kreće od Budimpešte do Münchena, uz zaustavljanja u Beču, Alpama i Salzburgu.

Putovanje uključuje 'večeru dobrodošlice, vođene obilaske i prijeme s pjenušcem', a vrhunac su adventski sajmovi i tradicionalne božićne priredbe. U nekim programima uključeni su i dodatni europski gradovi, poput Pariza ili Berlina. Druga ruta, Grand Alpine Express, otkriva čuda Austrije, Slovenije, Švicarske i Italije – od tirolskih pejzaža do jezera Como i Bleda. Kabine su raskošne, s mramornim kupaonicama, privatnom poslugom i panoramskim prozorima, a bar nudi živu glazbu i kulturne programe. Glacier Express: Najsporiji ekspres na svijetu Švicarski Glacier Express toliko je legendaran da sam naziv izaziva zimsku nostalgiju. Poznat kao 'najsporiji ekspresni vlak na svijetu', spaja Zermatt i St. Moritz na osmosatnom putovanju koje obuhvaća 91 tunel i 291 most.