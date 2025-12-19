'grinč poslodavci'

Božićna noćna mora: Štrajkovi bi mogli paralizirati dio zračnih luka u Europi

19.12.2025 u 22:18

Štrajkovi na aerodromima mogli bi paralizirati promet
Štrajkovi na aerodromima mogli bi paralizirati promet Izvor: EPA / Autor: STEPHANIE LECOCQ
Zaposlenici u zračnim lukama stupaju u štrajk u znak prosvjeda protiv, kako kažu, ‘grinčevskog ponašanja’ poslodavaca koji nude niske plaće

Vraćate se kući za Božić ili idete na zimski odmor? Štrajkovi u prometu postali su gotovo uobičajen dio blagdanske sezone, jer radnici upravo jedno od najprometnijih razdoblja u godini koriste kako bi se izborili za bolje plaće i uvjete rada.

S obzirom na to da je do Božića ostalo manje od tjedan dana, Euronews donosi sve što trebate znati o najavljenim štrajkovima u zračnim lukama diljem Europe u prosincu.

EasyJet i SAS

Od 19. do 22. te od 26. do 29. prosinca, zemaljsko osoblje easyJeta u londonskoj zračnoj luci Luton stupit će u štrajk, što bi moglo uzrokovati kašnjenja pri prijavi na let i rukovanju prtljagom. Na božićni prometni kaos priprema se i londonski Heathrow: od 22. do 24. te 26. prosinca, kabinsko osoblje Scandinavian Airlines Servicesa (SAS) također će stupiti u štrajk. Vjerojatno će biti pogođeni letovi prema glavnim čvorištima te kompanije, poput Kopenhagena, Stockholma i Osla.

Radnici prosvjeduju zbog niskih plaća koje su ih, prema navodima sindikata Unite, prisilile da se pri putovanjima u skupe skandinavske zračne luke oslanjaju na pučke kuhinje.

‘Ovo je pravo grinčevsko ponašanje SAS-a – iskorištava dobru volju svojih zaposlenika i sada će snositi odgovornost za otkazane božićne letove’, poručio je regionalni sindikalni povjerenik Unitea Callum Rochford.

RyanAir i Swisport

Od ljeta zaposlenici Ryanaireova španjolskog partnera za zemaljske usluge, tvrtke Azul Handling, održavaju tjedne štrajkove zbog uvjeta rada, bonusa i sigurnosti radnih mjesta.

Do 31. prosinca štrajkovi će se nastaviti srijedom, petkom, subotom i nedjeljom, i to u terminima od 5 do 9 sati, od 12 do 15 sati te od 21 sat do ponoći.

Putnici Ryanaira stoga bi se mogli suočiti s duljim redovima i kašnjenjima pri prijavi na let i preuzimanju prtljage u sljedećim zračnim lukama: Alicante, Barcelona-El Prat, Girona, Ibiza, Lanzarote, Madrid-Barajas, Malaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife South i Valencia.

Ilustracija / Ryanair
Ilustracija / Ryanair Izvor: EPA / Autor: MICHELE MARAVIGLIA

Nakon što je zemaljsko osoblje u zračnim lukama diljem Italije 17. prosinca održalo koordinirani štrajk, zemlju očekuju novi poremećaji u prometu i početkom nove godine. Talijanski sindikat CUB Transporti, koji zastupa zemaljsko osoblje, za 9. siječnja najavio je četverosatni štrajk (od 13 do 17 sati) u zračnim lukama diljem zemlje, uz mogućnost kašnjenja i otkazivanja letova.

Istoga dana zaposlenici Swissport Italije, koji rade na opsluživanju letova u zračnoj luci Milano Linate, planiraju 24-satni štrajk.

I ENAV u štrajku

Letovi prema i iz zračne luke Verona 31. siječnja također bi mogli biti poremećeni zbog štrajka zaposlenika ENAV-a, talijanske kontrole zračnog prometa.

Državljani zemalja izvan EU-a koji putuju u schengenski prostor trebali bi imati na umu i da je u mnogim zračnim lukama već uveden novi sustav ulaska i izlaska EU-a (EES).

Ondje gdje je sustav aktivan, putnici iz Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a i drugih zemalja izvan EU-a kojima nije potrebna viza moraju registrirati svoje biometrijske podatke na posebnim kioscima.

Nove granične provjere već stvaraju probleme putnicima, koji prijavljuju dugačke redove dok se ljudi po prvi put snalaze u novim procedurama.

Izvješće Airport Council Internationala (ACI) Europe upozorava da na najpogođenijim zračnim lukama – osobito u Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Islandu, Italiji, Portugalu i Španjolskoj – vrijeme čekanja može doseći i do tri sata.

U nekim slučajevima kašnjenja su dovela do toga da su putnici propustili svoje letove.

