Božićna noćna mora: Štrajkovi bi mogli paralizirati dio zračnih luka u Europi

Zaposlenici u zračnim lukama stupaju u štrajk u znak prosvjeda protiv, kako kažu, ‘grinčevskog ponašanja’ poslodavaca koji nude niske plaće

Vraćate se kući za Božić ili idete na zimski odmor? Štrajkovi u prometu postali su gotovo uobičajen dio blagdanske sezone, jer radnici upravo jedno od najprometnijih razdoblja u godini koriste kako bi se izborili za bolje plaće i uvjete rada. S obzirom na to da je do Božića ostalo manje od tjedan dana, Euronews donosi sve što trebate znati o najavljenim štrajkovima u zračnim lukama diljem Europe u prosincu. EasyJet i SAS Od 19. do 22. te od 26. do 29. prosinca, zemaljsko osoblje easyJeta u londonskoj zračnoj luci Luton stupit će u štrajk, što bi moglo uzrokovati kašnjenja pri prijavi na let i rukovanju prtljagom. Na božićni prometni kaos priprema se i londonski Heathrow: od 22. do 24. te 26. prosinca, kabinsko osoblje Scandinavian Airlines Servicesa (SAS) također će stupiti u štrajk. Vjerojatno će biti pogođeni letovi prema glavnim čvorištima te kompanije, poput Kopenhagena, Stockholma i Osla.

Radnici prosvjeduju zbog niskih plaća koje su ih, prema navodima sindikata Unite, prisilile da se pri putovanjima u skupe skandinavske zračne luke oslanjaju na pučke kuhinje. ‘Ovo je pravo grinčevsko ponašanje SAS-a – iskorištava dobru volju svojih zaposlenika i sada će snositi odgovornost za otkazane božićne letove’, poručio je regionalni sindikalni povjerenik Unitea Callum Rochford. RyanAir i Swisport Od ljeta zaposlenici Ryanaireova španjolskog partnera za zemaljske usluge, tvrtke Azul Handling, održavaju tjedne štrajkove zbog uvjeta rada, bonusa i sigurnosti radnih mjesta. Do 31. prosinca štrajkovi će se nastaviti srijedom, petkom, subotom i nedjeljom, i to u terminima od 5 do 9 sati, od 12 do 15 sati te od 21 sat do ponoći. Putnici Ryanaira stoga bi se mogli suočiti s duljim redovima i kašnjenjima pri prijavi na let i preuzimanju prtljage u sljedećim zračnim lukama: Alicante, Barcelona-El Prat, Girona, Ibiza, Lanzarote, Madrid-Barajas, Malaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife South i Valencia.