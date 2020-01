Borzan o Bernardiću kao premijeru: Predsjednik stranke je kod nas uvijek bio kandidat za premijera

SDP-ova zastupnica u Europskom parlamentu Biljanom Borzan u Novom danu komentirala je predsjedanje Hrvatske Europskom unijom, inauguraciju Zorana Milanovića, te potencijal Davora Bernardića za premijersku funkciju

'Zorana Milanovića bi mi bilo teško zamisliti na inauguraciji kakve smo do sada imali, jer to definitivno nije njegov ni životni ni radni stil. To će biti u skladu s onim kako se ponašao i što je radio. Mislim da je to dobro primljeno kod ljudi, jer se radi o pokazivanju skromnosti u skladu sa stanjem u državi. Da je to govorio u kampanji mislim da bi dobio još više birača, ali nije htio govoriti o nečemu što bi ostavilo dojam oštrenja ražnja dok je zec još u šumi.

Milanović se ponaša kao predsjednik svih građana, mislim da je to dobro. U Europskom parlamentu imam priliku vidjeti kako funkcioniraju zemlje koje su puno naprednije i čiji su zastupnici vrlo jedinstveni kada je neki nacionalni interes u pitanju, ne vide se razlike među njima. Nema smisla izazivati stalno neku tenziju, no to ne znači da kada mandat krene u punom jeku on neće koristiti poziciju za kritiziranje vlade. Očekujem da će to raditi na njemu svojstven način i da će njihov odnos biti zanimljiv', rekla je Biljana Borzan za N1. Što se tiče propalog pokušaja opoziva ministrice Blaženke Divjak, rekla je da nije bilo dobro što su oni koji su inicirali njezin opoziv odustali od rasprave. 'Rasprave su stvar motivacije, a to je problem ljevice općenito. Mi u EP češće znamo imati problem s kvorumom nego kolege iz Pučke stranke. To je jedan i samokritički osvrt na ponašanje - ako nešto pokrenemo, moramo se na to odazvati', rekla je Borzan.