Bernardić najavio pohod na premijersku fotelju i s gnušanjem odbacio mogućnost velike koalicije s HDZ-om

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u ponedjeljak je u emisiji Hrvatskog radija "Oporbeni zarez" poručio da "apsolutno kreće u borbu za premijersko mjesto", odbacivši pritom s gnušanjem mogućnost velike koalicije s HDZ-om.

„U 2019. godini bilježimo dvije pobjede, a nakon predsjedničkih izbora nastavljamo pobjednički niz. Važno je osigurati nužne promjene u zemlji. Građani su glasali za to na ovim predsjedničkim izborima, na kojima je 75 posto njih reklo da želi promjene. Hrvatska je na svojevrsnoj prekretnici, a meni je drago što su građani prepoznali upravo SDP kao stranku koja može vratiti ugled i dostojanstvo hrvatskoj politici", istaknuo je Bernardić.

Očito je pogriješio; Beljak ima osebujan stil

Sporni tweet Kreše Beljaka o političkim ubojstvima UDBA-e ocijenio je nepromišljenim. "On se za to ispričao, očito je pogriješio i tu bih stao. Beljak ima osebujan stil, no, vrijeme je da se kao društvo i kao normalni političari koji vode računa o tome kako će ljudi živjeti sutra, okrenemo prema budućnosti. Iskreno, dosta mi je povijesnih podjela, dosta je vraćanja u prošlost koja nas dijeli kao narod i skreće fokus s pravih problema poput iseljavanja, siromaštva, lošeg stanja u zdravstvenom sustavu", poručio je, dodavši da relativizacija političkih ubojstava nije dobra.

Bernardić je rekao da će "SDP sasvim sigurno voditi pobjednički blok na parlamentarne izbore", pojasnivši da su formirali Antikorupcijski savez kao platformu protiv korupcije na kojoj su okupili HSS, HSU i SNAGA-u te da će nastaviti pregovore s ostalim strankama s kojima dijele svjetonazor, pri čemu, istaknuo je, posebno misli na vrijednosti antifašizma i antikorupcije. Smatra da je Antikorupcijski savez dobra podloga za buduću koaliciju, ali kaže da će razgovarati i s ostalima koji trenutačno nisu u tom savezu.