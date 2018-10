Blaž Curić ostaje u istražnom zatvoru

Vijeće osječkoga Županijskog suda odbilo je žalbu branitelja na određivanje istražnog zatvora uhićenom vozaču Ministarstva poljoprivrede Blažu Curiću, čime je rješenje o određivanje pritvora postalo pravomoćno, izvijestio je u četvrtak taj Sud.

Uhićenog vozač potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića tereti se zbog sumnje da je Vargu 20. rujna telefonom upozorio da se protiv njega vodi kriminalističko istraživanje, rekavši mu da izbriše sve poruke, brojeve i druge sadržaje. No, Varga prije uhićenja to navodno nije uspio učiniti. Kada je izvijestio o pokretanju istrage u srijedu poslijepodne, Uskok nije naveo da će zatražiti i njegovo zatvaranje, ali je to naknadno učinio zbog sumnje da bi na slobodi mogao utjecati na svjedoke i dokaze ili ponoviti nedjelo.

Nakon otkrivanja ove afere mediji su tvrdili da su Vargine usluge koristili i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarka te potpredsjednik te stranke i potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić koji su takve optužbe odbacili, a Brkić je u izjavi novinarima potvrdio da mu je Curić kum. Vargu se sumnjiči da je, u postupku koji se protiv bivšeg čelnika NK Dinama Zdravka Mamića, njegova brata Zorana Mamića, bivšega Dinamova direktora Damira Vrbanovića i poreznika Milana Pernara vodio pred osječkim Županijskim sudom izradio lažnu prepisku između bivšega Glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana i jednoga suca koji je u tom predmetu bio član sudskoga vijeća, a po kojoj je Cvitan, prije objave prvostupanjske presude vršio pritisak na suca da bez ikakvih dokaza, osudi jednoga okrivljenika u tome postupku.