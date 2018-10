Plenković se ispričao novinarki: Bilo je to potpuno neprimjereno

Premijer Andrej Plenković ispričao se novinarki RTL-a Damir Gregoret zbog 'neprimjerene formulacije' koju joj je uputio nakon jučerašnje sjednice Predsjedništva HDZ-a. Odgovarajući joj na pitanje rekao je: 'Slatki ste, Damira'

Osvrčući se na aferu SMS ponovio je kako je njegov stav kao predsjednika Vlade 'da sve do kraja treba rasvjetliti'.

'Kad tijela koja su za to zadužena, budu smatrala da imaju sva saznanja - informacije bi trebale biti dostupne javnosti. Na DORH-u je da kaže što misli o toj temi', rekao je premijer Plenković dodajući kako ne namjerava na to utjecati jer bib to 'bilo jako loše za funkcioniranje institucija'.

'Za mene, za Vladu i za nas kao stranku bitno je da se vidi što je točno, a što nije točno', kazao je Plenković.

Odgovarajući na pitanje vezano za najavljeno okupljanje u Vukovaru kazao je kako je 'izgledno da će se ono pretvoriti u politički prosvjed'.

'To je izgledno obzirom tko to okupljanje podupire i to nije dobro. Ni meni ni Vladi nitko ne može prigovoriti za sve što smo radili vezano za branitelje i dignitet Domovinskog rata', poručio je premijer te ponovio svoj stav da bi se i gradonačelnik i Vlada trebali fokusirati na olakšice, povratak stanovništva i gospodarski razvoj.