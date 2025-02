Bivši šef SOA-e o povlačenju Amerikanaca iz Europe: EU se ozbiljno priprema

'Ukrajinci i Ukrajinke su oni koji se bore za svoju slobodu i dalje će primati potporu aktivnu EU, međutim opet kažem dosta je neizvjesno, bez SAD-a bi situacija bila puno drugačija, puno teža, ali je bitno da je EU i dalje posvećena potpori', rekao je Markić.

Kaže kako su na sigurnosnoj konferenciji u Münchenu razgovarali o nizu tema poput, primjerice Konga. 'Teroristička grupa M23 i dalje napreduje, uzeli su još jedan grad i zračnu luku, to su teme, sve je više konflikta, sve više grupacija koji dobivaju potpore određenih država. Zato EU mora biti jaka u obavještajnom smislu. Oni moraju biti informirani, i zato, i to je moja dužnost, dati pravi podatak. Podatak nije da uđe u bazu podataka, obavještajni podatak je tu da se poduzima nešto, akcija i reakcija i to radimo. Sve teme koje ste izbrojili su prisutne, i terorizam je uvijek prisutan', kaže Markić.