Bivši šef FBI-a pred sudom: Fotografija školjaka u pijesku digla SAD na noge

Optužbe se odnose na objavu koju je Comey objavio na Instagramu prošlog svibnja, a prikazuje školjke na plaži posložene tako da tvore brojeve "86 47".

Comey se pojavio na sudu zbog dvije optužbe, uključujući prijetnju životu predsjednika i slanje prijetnji preko državnih granica. On nije govorio, ali je njegov odvjetnik Patrick Fitzgerald rekao da je riječ o osvetničkom progonu.

Ex-FBI Director James Comey surrenders to feds on charges he threatened to kill Trump in Instagram post

Broj "86" je žargonski izraz koji potječe iz ugostiteljske industrije i može značiti "riješiti se" ili izbaciti nekoga. Druga brojka je moguća referenca na Trumpa kao 47. američkog predsjednika.

U optužnici se navodi da bi ju razuman primatelj poruke protumačio kao prijetnju. Comey je izbrisao objavu ubrzo nakon što je objavljena, rekavši da nije bio svjestan da su brojevi povezani s nasiljem.

Američki prekršajni sudac naredio je puštanje Comeyja na slobodu i nije postavio nikakve posebne uvjete.

Njegovo sljedeće pojavljivanje na sudu očekuje se u Sjevernoj Karolini. Comey je rekao da je nevin i da će se boriti protiv optužbi.

Dugogodišnji Trumpov neprijatelj suočio se s dva kaznena postupka tijekom Trumpove druge administracije. Prethodni slučaj u kojem ga se optužuje za laganje Kongresu odbacio je savezni sudac.

Trump godinama kritizira Comeyja zbog njegove uloge u nadzoru FBI-jeve istrage o navodnim vezama između Trumpove prve predsjedničke kampanje i ruskih dužnosnika 2016. godine.