Prvo uhićenje zbog lažnih dojava o bombama

Lažnu dojavu uputio je telefonom oko 12 sati i prema njemu je u tijeku policijsko postupanje.

"Po zaprimanju dojave na teren su odmah upućeni policijski službenici koji su obavili preglede obrazovnih ustanova po završetku kojih se ustanovilo da su dojave bile lažne", navode iz policije.

Podsjetimo, dojave o bombama, zasad sve lažne, već dolaze danima. Zagrebačka policija potvrdila je i da je tijekom ranog jutra stiglo više dojava o bombama u više obrazovnih ustanova u Zagrebu.