Američki ministar: Iranci već sad imaju projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik

Američki ministar energetike Chris Wright, koji u Dubrovniku sudjeluje na gospodarskom forumu Inicijative triju mora, oštro je kritizirao europske saveznike koji ne shvaćaju ozbiljnost iranske nuklearne prijetnje, izravno povezavši američku intervenciju sa sigurnošću samog Dubrovnika
'Iran je nekoliko tjedana udaljen od razine uranija potrebne za nuklearnu bombu. Zamislite tu naciju s deset nuklearnih glava. Oni već danas imaju projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik. Kako biste se osjećali u ovoj zemlji znajući da najveći svjetski sponzor terorizma posjeduje nuklearno oružje koje može isporučiti izravno na vaš grad?', upitao je Wright.
Naglasio je kako se SAD u ovom sukobu bori 'za mir u svijetu, ali i za Hrvatsku', provodeći pritisak koji bi spriječio najcrnje scenarije.
'Sjedinjene Države i predsjednik Trump odlučili su da je to potpuno neprihvatljivo. To je egzistencijalna prijetnja za regiju Bliskog istoka, za svjetsko gospodarstvo, za SAD i za sve naše saveznike', ustvrdio je.
Zaključio je kako je američko djelovanje ključno da nuklearna opasnost ne metastazira.
'Treba nam više podrške saveznika jer ne radimo ovo samo za SAD, nego za cijeli svijet. Bez naših napora, tko bi spriječio takvu prijetnju?', upitao je.
'Predsjednik Trump imao je hrabrosti reći da ćemo to zaustaviti. Nećemo dopustiti da svijet bude izložen tome. Da, bio je frustriran jer je zbog toga dobio puno kritika i pritiska od naših europskih saveznika, ne svih, naravno, ali od mnogih. Mislim da je to potpuno opravdano', naglasio je.