Američki ministar: Iranci već sad imaju projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik

'Iran je nekoliko tjedana udaljen od razine uranija potrebne za nuklearnu bombu. Zamislite tu naciju s deset nuklearnih glava. Oni već danas imaju projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik. Kako biste se osjećali u ovoj zemlji znajući da najveći svjetski sponzor terorizma posjeduje nuklearno oružje koje može isporučiti izravno na vaš grad?', upitao je Wright.

Naglasio je kako se SAD u ovom sukobu bori 'za mir u svijetu, ali i za Hrvatsku', provodeći pritisak koji bi spriječio najcrnje scenarije.

'Sjedinjene Države i predsjednik Trump odlučili su da je to potpuno neprihvatljivo. To je egzistencijalna prijetnja za regiju Bliskog istoka, za svjetsko gospodarstvo, za SAD i za sve naše saveznike', ustvrdio je.