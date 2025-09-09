Bivši šef Europske središnje banke upozorava: 'Učinite što sam vam rekao'

Iako se europski čelnici slažu oko nužnosti promjena, reforma bivšeg šefa Europske središnje banke Marija Draghija stagnira. Provedeno je samo 11 posto njegovih mjera, što izaziva različite reakcije i oštru kritiku čovjeka koji vjeruje u zajedničko djelovanje EU-a

S obzirom na to da, kako piše Politico, države članice još nisu provele prijedloge za popravljanje posrnulog gospodarstva, bivši čelnik Europske središnje banke Mario Draghi ima važno upozorenje: 'Ja sam odradio svoj dio, sada je red na vama.'

Europa je, naime, uvela tek nekolicinu preporuka iz njegova plana za jačanje konkurentnosti, premda ga podupire Europska komisija. Plan uključuje ulaganja u infrastrukturu, modernizaciju energetske mreže i koordiniranu vojnu nabavu da bi se blok oslobodio ovisnosti o američkom oružju, ali i jedinstven financijski sektor sposoban usmjeravati kapital u tehnološke startupove u Uniji, objašnjava isti izvor. Unatoč tome, provedeno je otprilike samo 11 posto plana, pri čemu ništa u području energetike. I prošlog tjedna Draghi je upozorio vlade da se moraju odlučiti na 'ogromna buduća ulaganja' i to 'ne onda kada okolnosti postanu neodržive, nego sada, dok još imamo moć oblikovati svoju budućnost'.

Nerijetko Draghi govori o takozvanoj sporoj agoniji propadanja, a francuski predsjednik Macron, kod kojeg je politička situacija jako napeta, izjavio je da Europa mora 'požuriti provedbom Draghijeve agende'. Španjolski premijer Pedro Sánchez snažno je podržao reforme da bi izbjegao, kako je rekao, rizik zaostajanja u 'najnaprednijim tehnološkim sektorima', a čak je i njemački političar Friedrich Merz, koji se s Draghijem ne slaže oko ključnog pitanja zajedničkog duga EU-a, rekao da će Njemačka 'učiniti sve što je potrebno' da bi ojačala svoj obrambeni sektor, piše Politico. Iako se, dakle, europski čelnici slažu oko nužnosti promjena, reforma stagnira. Ipak, čini se da je Draghijev plan jako važan. Što kažu ostali? 'Draghijevo izvješće postalo je gospodarska doktrina EU-a i sve što smo od tada predložili usklađeno je s njime', izjavio je za isti izvor Stéphane Séjourné, izvršni potpredsjednik Komisije zadužen za industrijsku strategiju. Zastupnica u Europskom parlamentu Anna Stürgkh kaže da je riječ o 'nacionalnim interesima, nacionalnim politikama i stranačkoj politici'. Govoreći na događanju o Draghijevu izvješću godinu kasnije, austrijska zastupnica iz kluba Renew Europe objasnila je da je često riječ o tome da pojedine države ne žele dijeliti jeftinu energiju sa susjedima. 'Ako se povežu sa zemljama koje imaju više cijene energije, njihove će cijene porasti', rekla je, dodajući: 'To je činjenica.' 'Nije Komisija ta koja ne želi bankovnu uniju', rekao je pak na istom događanju španjolski ekonomist i bivši zastupnik Luis Garicano, misleći na nastojanja za uklanjanje složene mreže nacionalnih pravila i interesa koja održava bankarski sektor rascjepkanim i vezanim uz pojedine države.

'Vlade jednostavno ne žele dopustiti slobodan protok kapitala iz jedne zemlje u drugu', kaže Garicano. Ista zatvorenost nacionalnih interesa ponavlja se bilo da je riječ o zajedničkom dugu, koji blokiraju tzv. štedljive zemlje poput Njemačke i Nizozemske, obrani ili integraciji financijskog sektora. Situaciju otežava i to što zemlje nakon razdoblja velikih izdataka tijekom pandemije koronavirusa sada stežu remen, ostavljajući malo sredstava za strateške ciljeve. Politico piše da postoji važan razlog za to što Draghi kritizira stagniranje u donošenju promjena. On je, naime, bio čovjek na poziciji moći – i kao talijanski premijer i kao čelnik Europske središnje banke. Osim toga, poznato je to da je zagovornik zajedničkog suvereniteta: ideje da su države članice EU-a snažnije kada djeluju kao blok, iako time gube dio nacionalne slobode. No na vladama je hoće li djelovati ili ne. 'Kažete ne javnom dugu, kažete ne jedinstvenom tržištu, kažete ne stvaranju unije tržišta kapitala. Ne možete svima i svemu reći ne', rekao je.