Uskok podigao optužnicu protiv direktora varaždinske Čistoće: Sa zamjenikom muljao u javnoj nabavi

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete okrivljenika, izvijestilo da je optužnica protiv 58-godišnjaka, 57-godišnjaka, 46-godišnjaka i 51-godišnjaka podignuta zbog kaznenih djela nezakonitog pogodovanja i pomaganja u tom nedjelu.

Uskok Svetecu i Aviroviću stavlja na teret da su u dva navrata u postupcima javnih nabava pogodovali trgovačkim društvima u kojima su zaposleni 46-godišnjak i 51-godišnjak, a koji su im u tome pomogli.

Tako se Svetec i Avirović terete da su, od studenoga 2023. do rujna 2024., na traženje 46-godišnjeg komercijalista, dogovorili da će varaždinska Čistoća objaviti natječaj za javnu nabavu specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje otpada putem financijskog leasinga u vrijednosti od 270.000 eura bez PDV-a, a čije će tehničke specifikacije odgovarati upravo kamionu tvrtke isporučitelja u kojoj je zaposlen 46-godišnjak.