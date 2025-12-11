SDP-ova provokacija zbog Bačićevog zakona: Podnijeli amandman na svaki članak zakona

Stoga su i jučer prilikom rasprave u Saboru zatražili povlačenje zakona no ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić poručio je da novi zakon„diže“ zaštitu prostora na višu razinu, da ni jedna lobistička ili interesna grupacija nije utjecala na njegovo donošenje te odbacio tvrdnje oporbe o privatizaciji 2.0.

Najsporniji od tri zakona za struku, ali i za oporbu je Zakon o prostornom uređenju, za kojeg smatraju da pogoduje investitorima i krupnom kapitalu.

Kako do povlačenja zakona nije došlo, u SDP-u su se odlučili na novi potez. Na svaki od 250 članaka Zakona o prostornom uređenju predložili su jedno te isti amandman - 'Briše se'.

'Ovim zakonima privatni investitori mogu doći do privatne zemlje putem izvlaštenja ako u ministarstvu proglase projekt 'u javnom interesu'. Gradovi i općine gube mogućnost upravljanja prostorom - odluke prelaze u jedno ministarstvo. Građani mogu doslovno ostati bez svojih parcela, dok investitori kasnije skupo prodaju novoizgrađene stanove. Stručna javnost, arhitekti i urbanisti snažno su protiv ovih izmjena. Posljedice svega navedenog ogledaju se u svakom članku zakona pa i u predmetnom članku', stoji u obrazloženju koje su SDP-ovci naveli na svakom do 250 amandmana.

Drugim riječima, u SDP-u traže brisanje cijelog zakona.

No, SDP nije jedina stranka koja je podnijela amandmane - sveukupno ih ima preko 300. Možemo! nije podnio niti jedan amandman niti na jedan od ova tri zakona jer smatraju, kažu za Hinu, da su "nepopravljivi" pa će uputiti zaključak da se povuku iz procedure. Nezavisna Marija Selak Raspudić na Zakon o prostornom uređenju podnijela ih je 14, a Klub IDS-a pet. Na isti zakon su amandmane podnijeli i vladajući - Predrag Štromar (HNS) tri, a HDZ 11.

Zbog velikog broja amandmana došlo je i do izmjena u planu rada za petak, te će zakoni o kojima se trebalo raspravljati biti prebačeni za iza Nove godine, dok će se zastupnici sutra baviti samo amandmanima. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković otkrio je da je podneseno čak 309 amandmana te procjenjuje da će sutrašnja rasprava o njima trajati cijeli dan, najvjerojatnije 10-ak sati. Glasanje ostaje za ponedjeljak 15. prosinca.